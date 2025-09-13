Madagascar: Pollution de l'air et par le plomb - Le pays renforce la lutte

Face aux trois crises planétaires majeures, à savoir le changement climatique, la pollution et la perte accélérée de la biodiversité, Madagascar intensifie ses efforts pour préserver l'environnement et protéger la santé humaine.

Renforcer les capacités opérationnelles des Officiers de Police Judiciaire de l'Environnement, dans leurs missions de prévention, de constatation et de répression des infractions environnementales dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air et celle due au plomb. Tel est l'objectif de la remise de matériels et équipements effectuée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable à Ampandrianomby hier.

Au total, vingt-trois dispositifs portatifs de détection des gaz d'échappement, d'équipements de protection individuelle pour l'opérationnalisation effective des rôles et attributions des soixante (60) Officiers de Police Judiciaire de l'Environnement répartis à travers les régions de Madagascar, et d'un appareil portable de dosage du mercure dans l'environnement (l'air, l'eau et le sol) pour le Bureau National Minamata grâce à l'appui financier du projet planetGOLD Madagascar, ont été remis.

Pour le ministère, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une action de sensibilisation et d'engagement des parties prenantes afin de renforcer les dispositifs existants. Le contrôle de la qualité des gaz d'échappement s'inscrit dans une collaboration étroite entre le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère des Transports à travers l'Agence des Transports Terrestres (ATT) et le Ministère délégué chargé de la Gendarmerie nationale via la Direction générale de la Sécurité routière.

Tandis que la lutte contre le rejet et les émissions anthropiques du mercure entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de Minamata sur le mercure, via le projet PlanetGOLD Madagascar.