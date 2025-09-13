Les autorités togolaises ont convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo pour « ingérence », ce vendredi 12 septembre. La veille, le Parlement européen avait adopté une résolution appelant à la libération d'un citoyen irlando-togolais détenu depuis sept ans, et dont la santé se détériore. Le citoyen en question, Abdoul Aziz Goma, aurait participé à une manifestation organisée par l'opposition en 2018 pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Celle-ci avait été interdite par Lomé.

L'instance européenne évoque de « graves tortures » subies par Abdoul Aziz Goma au Togo. Après plus de six ans de détention provisoire, celui-ci a entamé une grève de la faim le 27 août. Avec comme conséquence, alerte l'Union européenne, une détérioration de son état de santé : « dommages neurologiques, une sciatique prolongée et une mobilité réduite nécessitant une assistance médicale d'urgence ».

Au lendemain de cette dénonciation, le ministère togolais des Affaires étrangères a donc convoqué Gwilym Ceri Jones, l'ambassadeur de l'UE dans le pays. Selon une source diplomatique togolaise, Lomé entendait obtenir des « explications claires » sur le sens de cette démarche européenne et souhaitait « rappeler fermement que la justice togolaise s'exerce en toute indépendance ».

La rapporteuse spéciale des Nations unies, Mary Lawlor, avait dénoncé à plusieurs reprises la détention d'Abdoul Aziz Goma. Dans une lettre envoyée à Lomé en janvier 2024, elle spécifiait qu'Aziz Goma « avait pris en charge les frais de logement de certains jeunes venus dans la capitale Lomé pour participer à une manifestation (...) à laquelle il n'a, lui-même, pas participé ».

