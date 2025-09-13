Congo-Kinshasa: Les sanctions tombent après la panne de courant à l'aéroport de Kinshasa-Ndjili

13 Septembre 2025
En République démocratique du Congo (RDC), des responsables aéroportuaires sont aux arrêts à Kinshasa après un incident majeur survenu dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre à l'aéroport international de Ndjili. L'avion présidentiel a été retenu dans les airs près d'une heure durant à cause d'une panne d'électricité. D'autres vols ont été retardés. Le directeur général de la Régie des voies aériennes et ses adjoints ont été arrêtés et auditionnés par la police.

En RDC, le plus grand aéroport du pays est resté sans électricité pendant plus de quatre heures. Une panne géante alors que le générateur de secours de l'aéroport était aussi à l'arrêt. Plusieurs compagnies internationales ont dû se poser, juste à côté, à Brazzaville. Les appareils au départ de Kinshasa ont connu plus de trois heures de retard. L'avion du président Félix Tshisekedi a, lui, été surpris par la situation alors qu'il amorçait sa procédure d'approche sur l'aéroport de Ndjili.

Plus de balisage de piste

La tour de contrôle était hors service, tout comme les radars et les systèmes de balisage lumineux de la piste. Après près d'une heure dans le ciel, l'avion présidentiel a opéré un atterrissage d'urgence grâce à un système de balisage de secours. Même après la descente du président, l'aéroport est encore resté dans le noir pendant plus de deux heures. Tous les techniciens de la Régie des voies aériennes ayant travaillé ce soir-là, ont été arrêtés. Le commandant de l'aéroport a été suspendu de ses fonctions.

Commission d'enquête

Ce n'est que le vendredi 12 septembre que la hiérarchie de la Régie a été interpellée. Seul le président du Conseil d'administration est épargné. Tryphon Kin Kiey Mulumba annonce avoir également mis en place une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités de cet incident majeur.

