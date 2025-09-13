Ile Maurice: Discours croisés - Reza Uteem et Nad Sivaramen sur l'éducation et l'emploi

Nous vous emmenons aujourd'hui au coeur du Education, Jobs & Career Symposium, organisé au Tribeca Mall par Business Magazine et L'Express, avec le soutien du ministère du Travail et des Relations industrielles. Cet événement, tenu les 12 et 13 septembre, a rassemblé plus de trente exposants : universités, entreprises, institutions de formation et organismes de financement. Deux journées d'échanges, d'orientation et d'opportunités pour tous ceux qui souhaitent réfléchir à leur avenir et préparer leur parcours professionnel.

Lors de la cérémonie officielle, deux discours ont marqué les esprits :

· Reza Uteem, ministre du Travail et des Relations industrielles, a rappelé que le monde du travail évolue à grande vitesse, porté par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Il a souligné l'importance de la formation continue et de l'adaptation aux mutations économiques.

· Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, a mis en avant le rôle essentiel des qualités humaines -- créativité, esprit critique, travail d'équipe et résilience -- devenues aussi indispensables que les compétences techniques pour réussir.

Dans cette vidéo, nous vous proposons de revivre ces deux discours, porteurs d'un message clair : Maurice a tous les talents pour réussir, à condition de rester curieux, motivés et ouverts aux changements.