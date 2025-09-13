Ile Maurice: Deux jours pour préparer son avenir au Tribeca Mall

Le Tribeca Mall s'est transformé, hier, en un grand espace d'opportunités, avec le lancement de l'Education, Jobs & Career Symposium, organisé par Business Magazine avec le soutien du ministère du Travail et des relations industrielles. Pendant deux journées, soit celle d'hier et aujourd'hui, de 10 heures à 18 heures, le public peut découvrir plus de 30 exposants venus présenter des offres d'emploi, des formations locales et internationales ainsi que des conseils pour s'orienter dans ses choix d'études ou de carrière.

(De g. à dr.) Shenaz Busguth, Nad Sivaramen, Reza Uteem et Philippe Forget à l'ouverture du symposium.

La cérémonie officielle d'ouverture a vu la présence du chairman de La Sentinelle Ltd, Philippe Forget, de la Business Unit Manager de Business Publications Ltd, Shenaz Busguth, et du directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, qui a ouvert le bal pour ensuite laisser la place au ministre du Travail, Reza Uteem, qui a donné le coup d'envoi de ce salon.

Dans son discours, ce dernier a rappelé que le monde du travail évolue rapidement : «On ne peut plus passer toute sa vie dans le même métier. Les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, transforment nos emplois. Il faut apprendre en continu, se former et voir ces changements comme des opportunités.»

Nad Sivaramen a quant à lui mis en avant l'importance de développer les qualités humaines : «La réussite de notre pays dépend de notre capacité à former des citoyens créatifs, capables d'innover et de s'adapter. Les soft skills - esprit critique, travail d'équipe, résilience - sont devenus aussi indispensables que les connaissances techniques.»

Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle.

Les visiteurs peuvent parcourir les allées et découvrir un large choix d'exposants, comme les universités locales et étrangères, notamment Charles Telfair, Honoris Educational Network, Le Mauritius Institute of Education et le Malaysia Education Centre, entre autres, ainsi que des entreprises comme Allianz Services Mauritius, Panagora, Winners (Pick n Buy), Publicis Global Delivery et The Mauritius Union. De même, les institutions de formation et d'orientation sont présentes, à l'instar de la Career Guidance Unit du ministère de l'Éducation, l'Analysis Institute of Management, IPCS, Avacor et Reachout Global, entre autres.

Le salon s'adresse à un large public : étudiants, jeunes diplômés, salariés en reconversion ou toute personne curieuse d'explorer de nouvelles pistes professionnelles. Les exposants sont disponibles pour répondre aux questions, prodiguer des conseils personnalisés et partager leurs expériences.

Certains stands présentent ainsi des programmes d'échanges internationaux tandis que d'autres proposent des conseils pratiques pour rédiger un CV ou préparer un entretien d'embauche. Des organismes de financement expliquent aussi comment soutenir un projet d'études.

Les organisateurs rappellent : «Si vous recherchez un travail, une formation ou même des informations pour vos études, venez rencontrer nos exposants au Tribeca Mall, ce samedi, de 10 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite et tout le monde est bienvenu.» Ces deux journées offrent un message fort : les talents mauriciens ont toutes les cartes en main pour réussir, à condition de rester curieux, motivés et prêts à apprendre.