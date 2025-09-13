Ile Maurice: Narain Jasodanand libéré sur parole

Narain Jasodanand a été interpellé hier en milieu de journée par la Cybercrime Unit, à la suite d'une perquisition à son domicile. Lors de l'opération, ses appareils électroniques ont été saisis et il n'a pas pu contacter son avocat avant d'être conduit aux Casernes centrales.

À sa sortie, il a dénoncé le mode opératoire violent des enquêteurs, exprimant son indignation face à ce qu'il considère comme une intimidation ciblée. «Komie dimounn al met plint ICTA (NdlR : Information and Communication Technologies Authority) toulezour, zot pa gete. Sann-la akoz Tevin Sithanen (NdlR : le fils du gouverneur de la Banque de Maurice), zot vini», s'est-il insurgé.

Narain Jasodanand affirme que cette interpellation ne l'arrêtera pas dans ses enquêtes sur l'ingérence présumée de Tevin Sithanen dans les affaires de la Banque de Maurice. Bien qu'il ait été libéré sur parole, son ordinateur reste en possession des enquêteurs. Il devra se présenter de nouveau aux Casernes centrales le lundi 15 septembre, accompagné de son avocat, Me Roshi Bhadain.

Me Rama Valayden sera également présent, en soutien avec les Avengers : «Je crois comprendre que le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger, n'était pas au courant de ces abus policiers. L'ironie veut que cela survienne alors que l'on démantèle le réseau de Jagai. D'autres policiers prennent le relais pour intimider la presse et la société civile. Si l'on laisse passer cela, il n'y aura alors plus aucune différence entre la police sous Dip et celle d'aujourd'hui.»

Dans l'entourage de Tevin Sithanen, on explique que cette action contre Narain Jasodanand découle de son acharnement sur le plan personnel.