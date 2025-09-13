Ile Maurice: Le gouverneur de la BoM réclame Rs 50 millions pour diffamation

Le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen, a déposé un Plaint with Summons devant la Cour suprême, hier vendredi 12 septembre, contre son ancien Second Deputy Governor, Gérard Sanspeur. Il lui reproche des déclarations publiques «fausses, malicieuses et diffamatoires» et réclame Rs 50 millions de dommages-intérêts, affirmant que sa réputation a été gravement atteinte.

Le différend remonte au 29 août, jour de la démission forcée de Gérard Sanspeur, exigée par le Premier ministre. Le même jour, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Labourdonnais, l'ex-numéro 2 de la BoM a traité le gouverneur de «menteur» et de «magouilleur». Il l'a aussi accusé d'avoir falsifié des documents pour laisser croire qu'il avait soutenu l'impression de monnaie, accusation liée à un message WhatsApp adressé au Premier ministre le 25 mai.

Sanspeur a en outre affirmé que Sithanen avait multiplié les voyages à l'étranger avec des per diem excessifs, qu'il était derrière la réforme des pensions et qu'il avait refusé d'autoriser des audits forensic sur la Mauritius Investment Corporation (MIC) et la Silver Bank. Il l'a aussi soupçonné d'avoir couvert une manipulation des procès-verbaux du conseil d'administration.

Dans sa plainte, Sithanen conteste fermement ces propos, qu'il qualifie d'infondés. Il assure que les montants avancés sont inexacts, que les décisions concernant la MIC et la Silver Bank relèvent des conseils d'administration, et qu'il n'a jamais été impliqué dans une quelconque falsification.

Le gouverneur soutient que ces accusations, largement relayées par les médias et les réseaux sociaux, ont porté atteinte à son honneur et à son intégrité. L'affaire sera entendue par la Cour suprême le 16 octobre 2025.

Par ailleurs, un dossier a été déposé à la Financial Crimes Commission (FCC) par la Banque de Maurice, contre Gérard Sanspeur, pour «tampering with documents». Un dossier qui contiendrait apparemment des preuves quasi-irréfutables.