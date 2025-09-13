Ile Maurice: Indignation !

Pitoyable, Shiva Coothen qui dit sur une radio hier qu'il ne sait pas qui a fait la déclaration contre Narain Jasodanand. Le responsable de communication de la police se targue d'un rapport «intérimaire» pour ne rien dire. Protéger ses collègues.

Peu importe la réaction de Narain Jasodanand. Il y a de quoi être «emmerdé».

Cette descente chez notre confrère rappelle les heures noires du gouvernement MSM.

Quelle puissance a Tevin Sithanen pour qu'il arrive à faire mener une perquisition chez un journaliste ou n'importe quel citoyen internaute, faire saisir ses outils de travail, son ordinateur ? Avec toutes les fuites que cela va entraîner quant à son travail et les risques contre la protection des sources. Jagai est en cellule mais les mauvaises manières d'une police à la solde des puissants sont toujours là.

Aucun changement, ce pays est foutu.