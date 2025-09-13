Sénégal: Des parlementaires formés pour anticiper l'industrie verte et l'innovation

À l'Assemblée nationale, un atelier stratégique a réuni l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. L'objectif est d'armer les députés de connaissances et de repères pour inscrire le pays dans la dynamique mondiale de la quatrième révolution industrielle et de la transition énergétique.

Cet atelier, pensé comme un exercice de renforcement des capacités, vise à éclairer les législateurs sur les enjeux réglementaires de l'innovation. Il s'agit de préparer le terrain législatif pour faire du Sénégal un pionnier de l'industrie verte en Afrique, tout en s'alignant sur l'Agenda 2050 de l'Union Africaine et les Objectifs de développement durable (ODD).

Entre ambition nationale et engagements internationaux

L'initiative résonne avec les programmes internationaux, notamment l'initiative Clean Tech portée par l'Onudi et le Fonds pour l'Environnement Mondial (Fem), à laquelle le Sénégal participe. À l'échelle nationale, le gouvernement s'est fixé la barre haute visant à intégrer 40 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Une mutation industrielle et entrepreneuriale profonde sera nécessaire, soutenue par un cadre législatif incitatif et moderne.

Dans ce contexte, le rôle des parlementaires est déterminant. Il s'agit de la définition des normes, du vote des lois et de l'adoption du budget. « L'idée est d'apporter un éclairage aux parlementaires, vu le rôle qu'ils jouent dans la définition des cadres réglementaires pour appuyer les start-ups », a souligné Rafik Feki, représentant de l'Onudi pour le Sénégal, le Sahel, la Mauritanie, la Gambie et le Cap-Vert.

« En apportant cet éclairage, nous espérons impulser les changements nécessaires pour permettre à ces startups d'évoluer dans un écosystème favorable et de montrer tout leur potentiel pour le développement industriel sénégalais. »

Au coeur des débats, l'adaptation du droit aux bouleversements contemporains, notamment la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de l'Industrie 4.0. Plusieurs experts ont insisté sur la nécessité de réviser des textes existants, comme la loi WSQR, dont les limites d'application apparaissent désormais évidentes.

« Entre 2020 et 2025, les choses ont beaucoup évolué. Il est très nécessaire de regarder cette loi en considérant ces nouveaux éléments, mais surtout en termes de positionnement futur. Il s'agit d'avoir une approche futuriste pour que les startups sénégalaises soient au coeur de ce mouvement international », a insisté le représentant de l'Onudi.

Cet atelier témoigne de la volonté du Sénégal et de ses partenaires de ne pas subir les transformations industrielles mondiales, mais de les anticiper pour en tirer profit. La conclusion des travaux appelle ainsi à une action législative volontariste, afin d'offrir aux startups qualifiées « d'unités économiques fragiles », l'encadrement réglementaire, financier et technique dont elles ont besoin pour prospérer et participer pleinement à la construction d'une industrie compétitive, durable et innovante.

En clôture, le représentant de l'Onudi a rappelé la mission de son organisation : « L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a pour mandat de promouvoir et d'accélérer le développement industriel inclusif et durable dans les États membres. Elle travaille à la réduction de la pauvreté, à la mondialisation inclusive et à la sauvegarde de l'environnement. »