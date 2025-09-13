Sénégal: Diourbel/Crd sur la gestion des inondations - Le gouverneur annonce une série de mesures

Un Comité régional de développement (CRD) consacré à la gestion des inondations dans la région s'est déroulé hier, vendredi 12 septembre 2025, à la Gouvernance de Diourbel. Des mesures importantes ont été retenues pour soulager les sinistrés.

La situation des inondations au niveau de la région de Diourbel a fait l'objet d'un Comité régional de développement (CRD), tenu hier vendredi à la Gouvernance de Diourbel. A l'issue de la rencontre, des mesures ont été retenues par le gouverneur de la région de Diourbel pour endiguer le fléau et soulager les sinistrés.

Il s'agit, pour les Sapeurs-pompiers et les préfets des départements, «de faire l'état des lieux exhaustif des zones inondées pour pouvoir argumenter le plan d'urgence. Il faut que l'expression des besoins ait un impact dans la gestion des inondations pour pouvoir dépasser cette situation et anticiper sur d'éventuelles inondations. On va demander aux Sapeurs-pompiers également une autre expression de besoins qui sera finalisée dans le plan d'urgence», a martelé le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne la Touba, il a été retenu la solution gravitaire pour faire le tracé de l'eau et voir et évalué les impacts. Cette solution est la moins coûteuse. «Il s'agit d'ouvrir les voies d'eau pour pouvoir soulager Kawsara et Fétodji. Il faut une mission d'identification du tracé».

Enfin, il a été demandé aux préfets de faire parvenir la liste des écoles inondables ou inondées, à quelques semaines de la rentrée scolaire. Un autre CRD sur les préparatifs de l'ouverture des classes sera tenu prochainement.

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a demandé aux maires d'organiser des opérations de saupoudrage (désinfection et désinsectisation), en rapport avec le Service d'Hygiène pour neutraliser les moustiques et autres insectes et sources larvaires, dans le cadre de la prévention sanitaire des populations.

Ibrahima Fall appelle les acteurs à mutualiser les efforts dans l'assistance aux sinistrés. Il invite les maires à assister ces sinistres. Il a également plaidé pour la mutualisation de moyens pour venir à bout des inondations.