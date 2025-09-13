Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de résilience sociale et économique, le gouvernement a lancé ce vendredi un vaste programme d'appui aux ménages vulnérables du secteur primaire dans le département de Bignona. D'un montant total de 560 600 000 FCFA, cette initiative vise à soutenir 2 803 ménages dépendant principalement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

C'est la Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye, qui a procédé au lancement officiel des paiements des transferts monétaires ("cash transfert") au cours d'une cérémonie tenue à Bignona, en présence du Gouverneur, des autorités locales et des services déconcentrés du ministère.

Ce programme, porté par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) avec le soutien du Projet d'Appui à la Protection Sociale Adaptative (PAPSA), s'inscrit dans le Programme de Résilience Agricole (PRA) financé par la Banque mondiale. Il a pour ambition de renforcer l'autonomie des bénéficiaires à travers un meilleur accès aux intrants agricoles, l'acquisition de petits matériels de production, et le développement des capacités productives.

« Ce programme vise en priorité les populations rurales dont les revenus proviennent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Il est un levier fondamental pour consolider la justice sociale et la résilience économique des ménages », a déclaré Mme le Ministre dans son discours.

En plus du soutien financier direct, le programme prévoit l'organisation de séances de sensibilisation et de coaching sur les bonnes pratiques agricoles, en partenariat avec les services techniques régionaux et départementaux concernés.

L'événement a été marqué par une forte mobilisation populaire, témoignant de l'importance de ce soutien pour les communautés locales. Accueillie dans une ambiance festive, la Ministre a salué l'engagement des autorités locales et réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer les dispositifs de protection sociale dans toutes les régions du pays.