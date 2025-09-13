Sénégal: Cérémonie de remise de drapeau aux contingents SENFPU 3-4 et 2-6 MINUSCA

12 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La cérémonie de remise du drapeau national aux contingents SENFPU 3-4 et 2-6 s'est tenue ce vendredi 12 septembre 2025 à la place d'armes du quartier Samba Diéry DIALLO de Colobane.

Elle a été présidée par monsieur le Général de brigade Jean Bertrand BOCANDE, Commandant la Gendarmerie mobile en présence d'autorités civiles, militaires et des familles des personnels.

Ces contingents, commandés respectivement par les lieutenant-colonel Ansoumana DIEDHIOU et Ndongo DIEYE sont composés de trois cent soixante (360) officiers et sous-officiers de Gendarmerie dont soixante quatre (64) personnels féminins, soit un ratio 17,77%.

La remise des emblèmes nationaux consacre l'achèvement de leur préparation opérationnelle, notamment la phase de pré-déploiement, durant laquelle ils ont été formés aux normes et standards internationaux en vigueur dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

La cérémonie a été rehaussée par une remise des insignes de décorations dans les ordres nationaux attribués à des personnels de l'Arme, jugés valeureux dans l'exercice de leur fonction.

Par cette nouvelle contribution, la gendarmerie nationale réaffirme une fois de plus son engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde.

