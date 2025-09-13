Sénégal: Mame Madior Boye et Aminata Touré brisent le plafond de verre

Si le Sénégal n'a pas encore connu de femme présidente de la République, quelques-unes ont atteint le sommet du gouvernement. Mame Madior Boye et Aminata Mimi Touré ont brisé le plafond de verre et accédé au poste de Premier ministre.

Dans toute l'histoire politique sénégalaise, soit du gouvernement Dia au gouvernement Sonko, seules deux femmes ont accédé au poste de Premier ministre. Mame Madior Boye est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à occuper cette fonction, sous le régime de Me Abdoulaye Wade, de mars 2001 à novembre 2002.

De ministre de la Justice en 2000, elle s'est retrouvée à la Primature à la suite de la démission de Moustapha Niasse. Cependant, elle quitte la fonction de chef du gouvernement le 4 novembre 2002 suite au naufrage du bateau le « Joola » le 26 septembre de la même année.

Née en 1940, à Saint Louis, Mame Madior Boye a fait ses études au lycée Faidherbe. Elle intègre ensuite la Faculté de sciences juridiques et économiques de l'Université de Dakar en 1963, puis poursuit sa formation au Centre national d'études judiciaires (Cnej) de Paris 2 (devenu École nationale de la magistrature).

Elle est successivement substitut du procureur de la République, première vice-présidente du tribunal régional de première classe de Dakar et présidente de chambre à la Cour d'appel. Après le passage de Mame Madior Boye à la Primature, il a fallu attendre près de 13 ans pour voir une autre femme occuper le poste de chef du gouvernement.

Avec la deuxième alternance qui a propulsé Macky Sall au pouvoir, Aminata Touré a été nommée à cette station, le 1eᣴ septembre 2013, après l'éviction d'Abdoul Mbaye. Les Sénégalais la connaissaient bien puisqu'elle a été ministre de la Justice de 2012 à 2013. L'ancienne Garde des Sceaux a supervisé d'importants dossiers, dont l'arrestation de l'ex-président tchadien, feu Hissène Habré, la traque des biens mal acquis.

Elle a été limogée le 4 juillet 2014 après dix mois d'exercice. Aminata Touré a ensuite été Envoyée spéciale du président Macky Sall à partir de 2015, puis présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), de 2019 à 2020. En 2024, elle a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Actuellement, Aminata Touré est Haut-Représentant du cinquième chef de l'État sénégalais depuis août 2024.