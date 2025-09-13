Cameroun: L'Acticcc présente le pacte culturel du pays aux candidats à l'élection présidentielle prochaine

Le groupement des Acteurs des Industries Culturelles et Créatives du Cameroun ( Acticcc) vient de dévoiler à la presse ce 12 septembre à Yaoundé au Cameroun le contenu de ce document, aux enjeux multiples :création d'emplois, revenus , levier de développement économique pour la jeunesse camerounaise avec un appel solennel pour les candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain à s'engager en faveur d'une gouvernance culturelle ambitieuse .

Le constat de la mise en oeuvre de ce document "pacte culturel du Cameroun" part d'un simple fait au regard de certains programmes de campagne des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun ou le volet culturelle semble ne pas avoir été compris dans son sens étymologique, Alain Boyomo directeur de publication du quotidien mutation dans son analyse à d'ailleur qualifié cela d'une culture explicite et implicite.

Pour le Président de l'Acticcc M. Blaise ETOA , cette conférence de presse est neutre, même si elle est à caractère politique, nous travaillons à développer la chaîne de valeur au sein de l'Acticcc . Les politiques doivent intégrer la culture dans le débat électorale, nous devons mettre la culture au centre des enjeux du développement politique précise ce dernier .

Il faut le préciser, l'objectif de ce document c'est de faire de la culture un pilier de développement de cohésion et d'influence internationale.

La présentation du pacte culturel du Cameroun aux candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain ce 12 septembre au Centre Culturel Ubuntu a vu la participation de deux candidats retenus à l'élection présidentielle à savoir le bâtonnier maître Akere Muna et Serge Espoir Matomba et certains représentants des candidats à l'élection présidentielle absent.

Le bâtonnier maître Akere Muna avant de se retirer de cette séance a tenu à donner son point de vu concernant ce projet :« c'est une initiative extraordinaire, nous sommes dans un chantier énorme , notre pays coule sous le poids de la production, qu'on laisse les journalistes, techniciens, les politiciens chacun gérer son secteur d'activité. Je me tiens prêt à être avec vous , à vous accompagner face à ce pacte culturel que vous présentez ce jour».

En guise de rappel, la culture représente plus de 3% du PIB mondial et emploie près de 30 millions de personnes (UNESCO, 2021).

Au Cameroun, les ICC ( Industries Culturelles et Créatives) sont encore sous-exploitées malgré une jeunesse créative, un patrimoine unique et une reconnaissance africaine de ses talents (musique, cinéma, mode, gastronomie...). Ce Pacte vise donc à transformer ce potentiel en puissance économique, sociale et diplomatique, au bénéfice de tous.

Après deux heures d'échanges avec la presse, c'est sur cette conclusion que s'est refermée cette conférence de presse, «ce projet pour les initiateurs est une proposition, un plaidoyer, nous voulons qu'on cesse de voir la culture comme un divertissement, mais comme un secteur de création d'emplois , de revenus, un levier de développement économique du Cameroun , nous allons aller vers les candidats pour porter ce plaidoyer».

Voici ci-dessous les 10 axes prioritaires contenus dans le pacte culturel du Cameroun

1. Reconnaissance constitutionnelle et institutionnalisation de la culture Faire de la culture un droit fondamental inscrit dans la Constitution et créer un Conseil national de la culture pour coordonner les politiques.

2. Développement d'une économie créative compétitive Intégrer les ICC dans les politiques de croissance et mettre en place un fonds d'investissement pour stimuler innovation et emploi.

3. Décentralisation et territorialisation de l'action culturelle - Rendre la culture accessible sur tout le territoire grâce à un réseau de Cités de la Culture et des budgets locaux.

4. Réforme du financement, fiscalité et mécénat culturel Créer un environnement durable via mécénat, PPP et projets bancables.

5. Révolution numérique de la culture Déployer des plateformes souveraines et former les créateurs aux nouvelles technologies (IA, VR, NFT).

6. Statut juridique et social des professionnels de la culture Garantir un statut, une sécurité sociale et une rémunération juste pour les créateurs.

7. Intégration de la culture dans l'éducation et la formation Généraliser l'éducation artistique et créer des centres de formation.

8. Protection et transmission du patrimoine culturel protéger et valoriser le patrimoine matériel et immatériel Numériser,

9. Culture, citoyenneté et cohésion nationale Utiliser la culture comme outil de paix, de dialogue et contre les discriminations.

10. Rayonnement culturel et diplomatie d'influence Positionner le Cameroun comme puissance culturelle africaine via des instituts et une présence mondiale.