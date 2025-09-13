Cameroun: Mbe Idriss confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole

Le 11 septembre, l'esplanade du Centre médical d'arrondissement (CMA) de Bamoungoum a servi de cadre à une cérémonie riche en émotions, présidée par le secrétaire général de la région de l'Ouest, représentant le gouverneur Awa Fonka Augustine.

À l'honneur, Mbe Idriss Confiance, fils de l'honorable Fongang Joseph Confiance, qui a offert un important lot de dons aux populations de la Mifi, inscrivant son action dans la continuité de la chaîne de solidarité de ses aînés.

Parmi les dons, un forage équipé d'un château d'eau destiné à améliorer les conditions sanitaires du CMA de Kongso, mais aussi un impressionnant lot de vivres, de fournitures scolaires et d'outils agricoles. Selon l'inventaire dressé par le maire de Bafoussam III, il s'agit notamment de 200 sacs de riz, 200 sacs de sel, 100 cartons d'huile raffinée, 250 cartons de cahiers, 300 cartons de stylos, 200 sacs de classe, 1 000 machettes et 5 000 houes, entre autres.

L'initiative ne s'est pas limitée à l'hôpital. Vingt villages de l'arrondissement de Bafoussam 2e, dont Baleng, Badeng et Bapi, ont reçu chacun une machine à écraser, des denrées alimentaires et des kits scolaires. Les pensionnaires de la maison d'arrêt de Nkôngwo n'ont pas été oubliés, bénéficiant à leur tour de sacs de riz, d'huile végétale, de savon et de sel.

Pour le donateur, ce geste vise à « soutenir et accompagner ceux qui ont tout donné pour le développement social, économique et culturel de la Mifi ». Une pensée a été adressée à plusieurs élites locales, parmi lesquelles le sénateur Ngouchinghé Sylvestre et feu Wembe Samuel.

Les autorités administratives, traditionnelles et médicales présentes ont salué à l'unisson la générosité de Mbe Idriss Confiance, qualifiant son initiative de « geste inoubliable ». Le représentant du gouverneur a coupé le ruban du forage sous une pluie fine, dans une atmosphère empreinte d'euphorie et de gratitude.