Madagascar: Festival Ant'Sary Doc Mada - Un premier long-métrage malgache entre en sélection

Du 25 septembre au 3 octobre, Antananarivo deviendra la capitale du cinéma du réel avec la 3e édition du Festival Ant'Sary Doc Mada. Ce rendez-vous incontournable du documentaire à Madagascar réunit cette année quatorze courts-métrages, neuf longs-métrages et deux expériences digitales.

Parmi les oeuvres sélectionnées, «Little Garden» de Ramaniraka Rajaonary Manantsoa défendra les couleurs malgaches dans la catégorie court-métrage, tandis que le film Zaho Zay de Maéva Ranaivojaona et Georg Tiller marquera une première historique : il s'agit du premier long-métrage malgache jamais retenu dans la compétition. Du côté des expériences digitales, deux créations 100 % locales dont «Manandona: An» de Hélène et Julienne Rakotoharinivo, ainsi que «Le Bus» de Kuro Mi témoignent du dynamisme de la scène émergente.

« C'est la première fois qu'un film malgache accède à la sélection des longs-métrages. Jusqu'ici, nos cinéastes étaient représentés uniquement dans la catégorie des courts et expériences digitales», souligne Anatole Ramaroson, organisateur et initiateur du festival.

Organisé par l'association Asa Sary, en collaboration avec AyeAye Dev, Ant'Sary Doc Mada se veut un carrefour des regards documentaires, un lieu de rencontre entre cinéastes internationaux, critiques, publics et professionnels. L'événement entend donner une visibilité internationale à des récits souvent marginalisés, mais nécessaires à la compréhension des réalités contemporaines.

« Les films sélectionnés dans ce festival circulent déjà dans des rendez-vous internationaux. Cela ouvre une véritable perspective d'avenir pour nos cinéastes, même si certains projets n'ont que quelques années d'existence », conclut Anatole Ramaroson.