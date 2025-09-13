Madagascar: Anosibe - La police neutralise un voleur

Un homme âgé de 23 ans a été interpellé en flagrant délit de tentative de vol à la tire dans le quartier d'Anosibe Tsena, mercredi en fin d'après-midi. L'opération a été menée par les éléments du Commissariat de la Sécurité publique du cinquième arrondissement de Mahamasina, sous la direction d'un brigadier-chef de police.

Selon le rapport transmis par les forces de l'ordre, le suspect a été discrètement suivi pendant une trentaine de minutes. Durant ce laps de temps, il aurait tenté à plusieurs reprises de dérober des effets personnels à des passants, sans toutefois parvenir à s'emparer d'aucun bien.

L'individu a été appréhendé sur place et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. La police intensifie les opérations de sécurisation dans les zones à forte affluence, surtout les marchés et les arrêts de transport en commun, pour prévenir les délits opportunistes. Le quartier d'Anosibe et ses environs sont régulièrement cités parmi les zones les plus sensibles de la capitale en matière d'insécurité. Rien que la semaine dernière, un vol à main armée visant une commerçante a eu lieu à l'intérieur du marché.