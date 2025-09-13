Madagascar: Anosibe - La police neutralise un voleur

13 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme âgé de 23 ans a été interpellé en flagrant délit de tentative de vol à la tire dans le quartier d'Anosibe Tsena, mercredi en fin d'après-midi. L'opération a été menée par les éléments du Commissariat de la Sécurité publique du cinquième arrondissement de Mahamasina, sous la direction d'un brigadier-chef de police.

Selon le rapport transmis par les forces de l'ordre, le suspect a été discrètement suivi pendant une trentaine de minutes. Durant ce laps de temps, il aurait tenté à plusieurs reprises de dérober des effets personnels à des passants, sans toutefois parvenir à s'emparer d'aucun bien.

L'individu a été appréhendé sur place et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. La police intensifie les opérations de sécurisation dans les zones à forte affluence, surtout les marchés et les arrêts de transport en commun, pour prévenir les délits opportunistes. Le quartier d'Anosibe et ses environs sont régulièrement cités parmi les zones les plus sensibles de la capitale en matière d'insécurité. Rien que la semaine dernière, un vol à main armée visant une commerçante a eu lieu à l'intérieur du marché.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.