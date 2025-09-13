Madagascar: Atsimo-Andrefana - Débat sur les opportunités des projets miniers

Le projet Taratra, initié par l'Église catholique à travers la Conférence des évêques catholiques de Madagascar, poursuit sur sa lancée. À l'instar d'autres localités de la région Atsimo-Andrefana, notamment Benetse, commune rurale d'Ankilimalinike, la commune rurale de Belalanda ou encore Ranobe et Tsiafanoka, une conférence-débat a été organisée dans la ville de Toliara vendredi dernier.

Dans la grande salle Basia Tsianaloka, se sont ainsi retrouvés des panélistes issus des directions régionales des Mines, de l'Environnement et des Domaines, ainsi que des participants issus des organisations de la société civile, des autorités locales, des représentants des éléments des Forces de l'ordre, mais aussi et surtout des communautés.

« Les rumeurs, préjugés et méconnaissance à propos des projets miniers sont légion. C'est pour cette raison que le projet Taratra organise ce genre de rencontre pour informer et sensibiliser la population sur les enjeux et retombées positives de tels projets », a fait savoir Ralahy Emmanuel, Coordinateur du projet Taratra.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Les réformes apportées dans le Code minier ont été exposées. Ce texte a fait l'objet d'une révision en 2023, tandis que le décret d'application a été publié en 2024. Il est primordial que tout un chacun connaisse les lois et dispose des bonnes informations avant de s'exprimer sur le sujet ou émettre des critiques, et c'est en cela que ce genre de rendez-vous s'avère important », indique Ria Raonison, Directeur régional des Mines dans l'AtsimoAndrefana.

Dans un contexte où la région Atsimo-Andrefana accueille un certain nombre d'opérations minières, qu'elles soient déjà en phase d'extraction ou non, notamment de labradorite, de graphite, d'ilménite, les exposés se sont ainsi, entre autres, articulés autour des droits et obligations de toutes les parties prenantes, des entreprises minières elles-mêmes aux populations, en passant par les Collectivités territoriales décentralisées (CTD), ainsi que sur les textes également.

Pour rappel, le projet Taratra, initié par l'Église catholique, promeut la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier, tout en veillant à l'éducation et à l'information des populations afin qu'elles puissent défendre efficacement leurs intérêts.