Cameroun: Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique

13 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans une déclaration choc, Jean De Dieu Momo, figure politique camerounaise, a vivement critiqué les partisans du président Paul Biya, accusant ces derniers de se comporter comme si la victoire à l'élection présidentielle de 2025 était déjà acquise. Lors d'un entretien médiatique, Momo a fustigé ces soutiens qui « distribuent déjà les postes » alors que le scrutin n'a pas encore eu lieu. Il a insisté sur le fait que cette élection serait « la plus difficile », mettant en garde contre toute forme de complaisance .

Momo a également répondu à ceux qui l'accusent d'avoir été « récompensé » pour avoir contré Maurice Kamto, l'opposant historique. Il a fermement rejeté ces allégations, affirmant : « Je suis celui qui mouille le maillot ». Le ministre délégué à la Justice a par ailleurs abordé la question du devoir de réserve, un concept qu'il juge nécessaire de « tordre le cou ». Selon lui, certaines personnes du régime lui ont reproché de « trop communiquer », une critique qu'il a vivement rejetée en rappelant qu'il est « le maître de son propre parti politique » .

Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu, où les dissensions au sein du régime commencent à apparaître au grand jour. Momo, souvent perçu comme un fidèle du président Biya, semble ainsi affirmer son indépendance et son droit à s'exprimer librement, sans être entravé par un devoir de réserve qu'il estime mal interprété. Ses déclarations pourraient annoncer un réalignement des forces politiques en présence à l'approche du scrutin .

