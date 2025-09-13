Cameroun: Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique

Dans une déclaration choc, Jean De Dieu Momo, figure politique camerounaise, a vivement critiqué les partisans du président Paul Biya, accusant ces derniers de se comporter comme si la victoire à l'élection présidentielle de 2025 était déjà acquise. Lors d'un entretien médiatique, Momo a fustigé ces soutiens qui « distribuent déjà les postes » alors que le scrutin n'a pas encore eu lieu. Il a insisté sur le fait que cette élection serait « la plus difficile », mettant en garde contre toute forme de complaisance .

Momo a également répondu à ceux qui l'accusent d'avoir été « récompensé » pour avoir contré Maurice Kamto, l'opposant historique. Il a fermement rejeté ces allégations, affirmant : « Je suis celui qui mouille le maillot ». Le ministre délégué à la Justice a par ailleurs abordé la question du devoir de réserve, un concept qu'il juge nécessaire de « tordre le cou ». Selon lui, certaines personnes du régime lui ont reproché de « trop communiquer », une critique qu'il a vivement rejetée en rappelant qu'il est « le maître de son propre parti politique » .

Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu, où les dissensions au sein du régime commencent à apparaître au grand jour. Momo, souvent perçu comme un fidèle du président Biya, semble ainsi affirmer son indépendance et son droit à s'exprimer librement, sans être entravé par un devoir de réserve qu'il estime mal interprété. Ses déclarations pourraient annoncer un réalignement des forces politiques en présence à l'approche du scrutin .