Tunisie: Flottille Soumoud - Prête à larguer les amarres, le départ pour Gaza se précise

Tandis que les bateaux de la flottille Soumoud convergent vers la Marina de Bizerte en vue du départ pour Gaza, un point de presse tenu à Sidi Bou Saïd a permis de clarifier les aspects logistique, financier et organisationnel de l'opération.

L'escale de la flottille de la résilience Soumoud à la Marina de Bizerte depuis jeudi a été marquée par une forte affluence citoyenne, venue exprimer une solidarité sans faille avec les membres de la mission et, au-delà, avec le peuple palestinien soumis au blocus imposé sur Gaza.

Un élan de générosité s'est également manifesté par l'acheminement de dons, dont des médicaments et des denrées alimentaires, collectés auprès de la population. Ces aides humanitaires, prises en charge par les équipes du Croissant-Rouge tunisien, ont été transférées à bord des bateaux déjà accostés depuis jeudi.

Selon Khaled Boujemâa, membre du comité d'organisation, les embarcations continuent d'arriver progressivement au port. Plus d'une vingtaine étaient déjà présentes hier après-midi. Le départ pour Gaza est prévu, selon lui, ce samedi 13 septembre, sous réserve de conditions météorologiques favorables. L'événement est à marquer d'une pierre blanche, car il s'agit d'un moment fort qui honore la Tunisie, dont l'engagement constant en faveur des causes justes trouve ici une expression concrète et symbolique.

Point de presse au port de Sidi Bou Saïd

Lors d'un point de presse tenu vendredi à 18h au port de Sidi Bou Saïd, les organisateurs de la flottille Soumoud ont apporté plusieurs clarifications concernant les dons reçus, le nombre de participants, les embarcations mobilisées ainsi que les causes des retards constatés.

Ils ont assuré que l'ensemble des opérations de collecte ont été menées dans une transparence totale, en présence d'un notaire et d'un expert-comptable. Les dons en espèces ont été utilisés pour l'achat et la réparation des bateaux. Le solde restant sera transféré à l'Unrwa (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine).

Concernant la logistique, les organisateurs ont indiqué que 23 embarcations sont actuellement stationnées au port de Sidi Bou Saïd. Des inspections techniques ont été effectuées avec des experts afin de garantir la navigabilité des navires. Le départ progressif vers le port de Bizerte a commencé dès hier.

Le retard observé, selon les organisateurs, s'explique en grande partie par des contraintes logistiques. Toutefois, certains n'ont pas manqué d'exprimer leurs interrogations face à ces délais, alors que la volonté de quitter le port de Sidi Bou Saïd dans les plus brefs délais reste intacte. «Nous sommes prêts», affirment-ils avec insistance.

Sur le plan humain, la flottille maghrébine comptera 72 participants tunisiens, ainsi que des représentants d'autres nationalités arabes : des Algériens, Marocains, Libyens, Mauritaniens, mais aussi des Koweïtiens et des Bahreïnies, ont dévoilé les organisateurs lors de ce point de presse.