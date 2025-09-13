Algérie: Forum mondial des jeunes parlementaires - L'expérience législative algérienne saluée à Lima

13 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), membre du Forum des jeunes parlementaires, M. Mohamed Anouar Bouchouit, a mis en exergue, à Lima (Pérou), les spécificités du système parlementaire algérien et les mécanismes de fonctionnement de ses deux chambres dans l'élaboration et l'examen des lois, indique samedi un communiqué de l'APN.

Participant à un séminaire organisé par le Parlement péruvien, à l'invitation du président du Congrès péruvien, M. José Jeri, autour du thème "le bicamérisme dans les parlements", M. Bouchouit a présenté "un exposé détaillé sur l'expérience législative algérienne", en mettant en avant "les spécificités du système parlementaire algérien et les mécanismes de fonctionnement de ses deux chambres dans l'élaboration et l'examen des lois", précise la même source.

A cette occasion, "les députés péruviens et les délégations parlementaires participantes ont salué "l'expérience riche de l'Algérie et les approches équilibrées qu'elle offre dans la pratique démocratique", ce qui "revêt une importance particulière pour le Congrès péruvien qui, après 32 années de fonctionnement monocaméral, s'apprête à rétablir le système bicaméral dans sa structure législative", poursuit le communiqué.

Au terme de ce séminaire, qui a vu la participation de délégations parlementaires de plusieurs pays, le président du Congrès péruvien a reçu l'ensemble des participants, leur exprimant "ses remerciements et sa gratitude pour leurs précieuses contributions".

Il a, en outre, affirmé que "l'échange d'expertises et d'expériences entre les parlements est à même de renforcer la performance législative et à consolider les pratiques démocratiques", conclut la même source.

