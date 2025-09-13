Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MC Alger impose sa loi, le MC Oran nouveau co-leader

ALGER — Le Mouloudia d'Alger s'est montré à la hauteur de son statut de club champion d'Algérie en titre, en ramenant un précieux succès de son déplacement chez l'actuel leader du championnat, l'Olympique Akbou (1-0), vendredi à Béjaïa, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu le MC Oran s'imposer comme nouveau co-leader, après sa précieuse victoire contre la JS Kabylie (2-0).

Décidé à relever le défi dans ce deuxième "gros test" de la saison, après le grand derby algérois contre l'USM Alger, qui s'était soldé par un nul vierge, Le Doyen a abordé le match avec conviction et a réussi à trouver le chemin des filets dès la huitième minute de jeu, grâce à Réda Helaïmia (1-0).

Cependant, malgré plusieurs autres occasions de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, au grand bonheur du MCA, qui réalise un bond intéressant au classement général, en se plaçant dans le milieu de tableau, avec quatre points, tout en ayant deux matchs en retard.

De son côté, et malgré cette défaite inattendue à domicile, l'OA reste en tête du classement général, ex-aequo avec le MB Rouisset, avec sept points pour chaque club.

A Oran, les Canaris avaient assez bien démarré le match, résistant avec brio aux gars d'El Hamri, qui d'ailleurs ont rejoint les vestiaires pour la pause-citron sur un score vierge.

Mais dès l'entame de la deuxième mi-temps, les locaux ont acculé la JSK, jusqu'à trouver la faille par Aoudjane, auteur d'une belle frappe croisée à la 53e minute de jeu, qui n'a laissé aucune chance au gardien kabyle, et c'est Boukholda qui a doublé la mise, sur pénalty à la 89e.

Une très bonne opération pour le MC Oran, qui grâce à cette performance se hisse en tête du classement général, ex-aequo avec l'Olympique Akbou et le MB Rouisset, avec sept points pour chaque club, alors que les Canaris tardent à prendre leur envol, en restant scotchés à la 13e place, avec seulement deux unités au compteur, mais avec un match en retard.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'ES Ben Aknoun s'était imposé (1-0) dans le derby algérois contre le Paradou AC, grâce à un but précoce de Saâd, inscrit dès la 21e minute de jeu.

Il s'agit du premier succès de la saison pour "l'Etoile", et à la faveur duquel elle se hisse dans le milieu de tableau, avec quatre points, alors que du côté du Paradou, plus rien ne semble aller pour le mieux, puisque le club de Hydra se retrouve bon dernier à l'issue de cette quatrième journée, avec un seul point au compteur.

A noter que l'ESBA et la PAC sont drivés par deux anciens capitaines de l'USM Alger, respectivement le libéro Mounir Zeghdoud et le meneur de jeu Billel Dziri, et c'est finalement le premier cité qui a eu le dernier mot.

Le bal de cette quatrième journée s'était ouvert jeudi, avec le déroulement des deux premiers matchs inscrits à son programme, et le MB Rouisset en a été l'un des plus grands bénéficiaires, en ramenant un précieux nul de son déplacement chez l'ES Mostaganem (1-1).

Un bon résultat qui lui a permis de rejoindre l'Olympique Akbou en tête du classement, ex-aequo avec sept points pour chaque club, alors que les choses avaient relativement mal démarré pour le nouveau promu, ayant commencé par concéder l'ouverture du score et dès la 8e minute devant Tahar Benkhelifa, avant de se ressaisir et d'arracher l'égalisation, juste avant la fin de la première mi-temps, sur un but contre son camp du défenseur Boualem Masmoudi (1-1/44').

Une bévue aux lourdes conséquences pour l'ESM, qui en cas de victoire aurait pu rejoindre l'OA en tête du classement, alors qu'après ce nul à domicile, elle reste cinquième au classement général, avec cinq unités au compteur.

De son côté, l'ES Sétif a remporté sa première victoire de la saison, en battant le CS Constantine (2-1), dans "un grand classique" de la région Est, disputé au stade du 8-Mai 1945 (Sétif).

Les buts de l'Entente ont été inscrits par l'excellent Zerrouki, qui s'était offert un doublé aux 49e et 69e, alors que Fethallah avait commencé par donner l'avantage aux Sanafir à la 22e minute de jeu.

Un précieux succès, qui permet à l'Aigle noir sétifien de rejoindre son adversaire du jour à la quatrième place du classement général, avec six points pour chaque club.

Les péripéties de cette quatrième journée se poursuivront samedi, avec le déroulement des trois derniers matchs inscrits à son programme, à savoir : ASO Chlef - MC El Bayadh (17h00), CR Belouizdad - JS Saoura (19h00) et USM Alger - USM Khenchela (19h00).