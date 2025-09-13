Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, a présidé ce jour, à l'École Nationale de Police d'Owendo, la cérémonie officielle de fin de formation des élèves officiers de la promotion 2023 des Forces de Police Nationale.

Composée de 216 impétrants issus des Forces de Défense et de Sécurité, cette promotion, baptisée "Général de Brigade Denis MIKALA BOUTAMBA", a reçu ses parchemins dans une atmosphère solennelle empreinte de fierté, de patriotisme et de reconnaissance. À cette occasion, les récipiendaires ont prêté serment, réaffirmant leur engagement indéfectible à servir la Nation avec honneur, discipline et loyauté.

Placée sous le signe du renouveau, de l'engagement et de l'espérance, la cérémonie a été ponctuée de temps forts :

- La décoration de personnalités civiles et militaires de médailles de courage, de dévouement et de reconnaissance ;

- Le port solennel des galons et des plaques par les nouveaux officiers ;

- La parade militaire en présence des plus hautes autorités ;

- Et un vin d'honneur offert par le Chef de l'État, en l'honneur des diplômés.

Cette sortie de promotion, au retentissement symbolique fort, intervient dans un contexte historique : ces officiers avaient intégré l'École au lendemain du Coup de Libération, et voient leur formation s'achever à l'aube de la Cinquième République. Elle consacre l'aboutissement d'un parcours exigeant de 18 mois, fait de rigueur, d'efforts constants et de sacrifices.

La promotion sortante se distingue par la qualité de ses profils :

- 61 titulaires de masters ;

- 136 titulaires de licences et DUT ;

- 19 autres diplômés, issus de diverses filières.

Portés par une même volonté de servir avec loyauté et honneur, ces nouveaux officiers incarnent l'avenir et contribuent au renforcement stratégique des effectifs*des Forces de Sécurité, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants.