Gabon: Le Chef de l'État préside la cérémonie de sortie des élèves officiers de la promotion 2023 des Forces de Police Nationale

13 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, a présidé ce jour, à l'École Nationale de Police d'Owendo, la cérémonie officielle de fin de formation des élèves officiers de la promotion 2023 des Forces de Police Nationale.

Composée de 216 impétrants issus des Forces de Défense et de Sécurité, cette promotion, baptisée "Général de Brigade Denis MIKALA BOUTAMBA", a reçu ses parchemins dans une atmosphère solennelle empreinte de fierté, de patriotisme et de reconnaissance. À cette occasion, les récipiendaires ont prêté serment, réaffirmant leur engagement indéfectible à servir la Nation avec honneur, discipline et loyauté.

Placée sous le signe du renouveau, de l'engagement et de l'espérance, la cérémonie a été ponctuée de temps forts :

- La décoration de personnalités civiles et militaires de médailles de courage, de dévouement et de reconnaissance ;

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- Le port solennel des galons et des plaques par les nouveaux officiers ;

- La parade militaire en présence des plus hautes autorités ;

- Et un vin d'honneur offert par le Chef de l'État, en l'honneur des diplômés.

Cette sortie de promotion, au retentissement symbolique fort, intervient dans un contexte historique : ces officiers avaient intégré l'École au lendemain du Coup de Libération, et voient leur formation s'achever à l'aube de la Cinquième République. Elle consacre l'aboutissement d'un parcours exigeant de 18 mois, fait de rigueur, d'efforts constants et de sacrifices.

La promotion sortante se distingue par la qualité de ses profils :

- 61 titulaires de masters ;

- 136 titulaires de licences et DUT ;

- 19 autres diplômés, issus de diverses filières.

Portés par une même volonté de servir avec loyauté et honneur, ces nouveaux officiers incarnent l'avenir et contribuent au renforcement stratégique des effectifs*des Forces de Sécurité, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.