Tunisie: Kaï Saïed - Le pays avance avec assurance et ce processus ne connait pas de retour

Tunis — La Tunisie avance avec assurance et ce processus ne connait pas de retour, le président de la République lors du conseil des ministres réuni vendredi et consacré à l'examen d'une série de textes de loi.

Il a réitéré l'engagement à réaliser les attentes des Tunisiens dans tous les secteurs et toutes les régions, insistant sur la ferme détermination à combattre les lobbies et leurs agents au sein de l'administration publique tout en poursuivant la lutte contre la corruption dans toutes ses formes.

Les masques de ceux qui se présentaient comme adversaires, alors qu'ils étaient en réalité complices dans l'ombre, sont finalement tombés, a-t-il soutenu.

Et d'ajouter, les textes de loi doivent être des solutions radicales pour les chômeurs de longue durée, victimes de corruption et d'appauvrissement.

La révolution doit rompre, définitivement avec le passé, par des lois révolutionnaires qui écarteront les ennemis, et une jeunesse qui poursuivra le processus d' édification d'une patrie fondée sur liberté réelle, la justice sociale, la dignité et la souveraineté.