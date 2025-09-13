Guinée: Après une longue audition à la DPJ, Ibrahima Kalil Diallo, président du Mouvement APG libéré

Comme annoncé dans une précédente dépêche, l'ancien journaliste, Ibrahima Kalil Diallo, président du mouvement Agissons Pour la Guinée (APG), a répondu ce vendredi 12 septembre 2025 à une convocation à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Après un long moment d'audition, le président de l'APG a été libéré tard dans la soirée. C'est lui-même qui a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux.

"Enfin je suis libre après une longue journée d'audition à la direction de la police judiciaire, où j'ai été convoqué ce rnatin. Au norn de rna farnille, je tiens à exprirner rna profonde gratitude à vous tous. Je rernercie sincèrernent toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien durant cette période difficile. Vos rnessages réconfortants, vos innornbrables appels et votre présence à nos côtés nous ont profondérnent touchés. Je ne rne suis jarnais senti aussi soutenu. Ma gratitude à la presse nationale et internationale ! Merci du fond du coeur à chacun d'entre vous", a-t-il posté sur sa page Facebook.

Pour l'instant, nous ignorons la raison de sa convocation à la DPJ.