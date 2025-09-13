Guinée: Après une longue audition à la DPJ, Ibrahima Kalil Diallo, président du Mouvement APG libéré

13 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Comme annoncé dans une précédente dépêche, l'ancien journaliste, Ibrahima Kalil Diallo, président du mouvement Agissons Pour la Guinée (APG), a répondu ce vendredi 12 septembre 2025 à une convocation à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Après un long moment d'audition, le président de l'APG a été libéré tard dans la soirée. C'est lui-même qui a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux.

"Enfin je suis libre après une longue journée d'audition à la direction de la police judiciaire, où j'ai été convoqué ce rnatin. Au norn de rna farnille, je tiens à exprirner rna profonde gratitude à vous tous. Je rernercie sincèrernent toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien durant cette période difficile. Vos rnessages réconfortants, vos innornbrables appels et votre présence à nos côtés nous ont profondérnent touchés. Je ne rne suis jarnais senti aussi soutenu. Ma gratitude à la presse nationale et internationale ! Merci du fond du coeur à chacun d'entre vous", a-t-il posté sur sa page Facebook.

Pour l'instant, nous ignorons la raison de sa convocation à la DPJ.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.