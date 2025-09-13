Sénégal: Assises des daaras - Le comité de pilotage annoncé dans les départements la semaine prochaine

Le comité de pilotage des assises des Daaras a clôturé, ce vendredi, un atelier dédié à la préparation du lancement des activités de concertation dans les départements, prévus en début de semaine prochaine. A l'occasion de la cérémonie de clôture, le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner cette réforme qui vient valoriser le modèle d'enseignement des écoles coraniques.

Après l'installation officielle du comité de pilotage des assises nationales des Daara, un nouveau cap vient d'être franchi ce vendredi. A l'issue d'une rencontre de cinq jours ( du 8 au 12 septembre ) à Saly, le comité dirigeant, les associations de maîtres coraniques et islamiques ont stabilisé un plan stratégique permettant d'aller à la rencontre des acteurs établis dans les 46 départements du pays.

Lors de la cérémonie de clôture de cette retraite, le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy, qui a reçu les conclusions, a salué l'engagement et la disponibilité des acteurs, dans ce processus de réforme et de valorisation des écoles coraniques. En effet, cette mission dans les départements consiste à informer, sensibiliser et recueillir des propositions concrètes pour matérialiser la volonté du chef de l'Etat, portant l'introduction des Daara dans le système éducatif Senegalais.

« Il s'agit de mobiliser les Sénégalais autour de cette question essentielle que constituent les Daara, la religion, l'éducation des enfants. Un autre volet a été aussi abordé et stabilisé, d'ailleurs même réalisé. C'est une plateforme numérique qui a été réalisée pour justement permettre aux différents concitoyens dans les différentes localités de pouvoir interagir avec les acteurs de ces assises », a rassuré le ministre Guirassy.

Les travaux de terrain vont ainsi démarrer en début de semaine prochaine. Une manière de pouvoir faire le travail et de déposer les conclusions sur la table du Président de la République avant le 28 novembre, qui correspond à la journée nationale des Daara.