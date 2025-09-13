Togo: Un souffle nouveau pour la santé des mères et des nouveau-nés

L'Hôpital de l'Ordre de Malte à Elavagnon a inauguré vendredi son nouveau Pôle Mère-Enfant (POME), déjà opérationnel depuis le printemps.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la Santé, Tchin Darre, de l'ambassadeur de France, Augustin Favereau, de Cédric Chalret du Rieu, président de l'association de l'Ordre de Malte (France), de Eric Deroo, ambassadeur de l'Ordre de Malte au Togo, de Eric Mauger, directeur de l'hôpital, et de Laurent Boustani, chargé d'Affaires de l'Ordre de Malte à Lomé.

Le POME représente une avancée déterminante pour la prise en charge des femmes enceintes, des accouchées et des nouveau-nés dans la région des Plateaux. En 2024, l'hôpital avait enregistré 1 837 naissances ; grâce à cette nouvelle infrastructure, le chiffre pourrait atteindre près de 2 000 naissances par an.

Mais l'ambition va au-delà des statistiques : il s'agit avant tout de garantir des soins de qualité, dans un environnement médical renforcé en termes d'hygiène, d'équipements et de conditions de travail pour le personnel soignant.

Un dispositif adapté aux cas à risque

Le nouveau pôle a été conçu pour répondre aux grossesses à risque, aux situations d'urgence comme les césariennes et à la prise en charge des prématurés ou des enfants atteints de pathologies lourdes. La proximité entre maternité, pédiatrie et néonatologie permet une meilleure fluidité entre services, essentielle en cas d'intervention rapide.

Le POME introduit également la méthode Kangourou, favorisant le contact peau à peau entre la mère et l'enfant dès les premiers instants, une pratique reconnue pour ses bénéfices sur la santé des prématurés et le lien affectif.

Un engagement durable de l'Ordre de Malte France

Ce projet illustre la volonté de l'Ordre de Malte France d'investir durablement dans la santé maternelle et infantile au Togo. Reconnue d'utilité publique depuis 1927, l'association oeuvre dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la formation.

Présente dans plus de 30 pays, notamment en Afrique, l'Ordre de Malte administre directement plusieurs hôpitaux et mène de nombreux programmes de santé publique. À travers ce nouvel investissement, il réaffirme son rôle d'acteur clé de la coopération sanitaire internationale, en particulier en faveur des populations vulnérables.