Pour commémorer le quarantième jour après le décès de l'homme de théâtre et de cinéma Fadhel Jaziri (1948-2025), le ministère des Affaires culturelles organise un hommage sur deux jours.

Cet événement, organisé par la Délégation régionale des Affaires culturelles de Tunis et le Théâtre national tunisien, aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 septembre. Les festivités se dérouleront respectivement à la Maison de la Culture Ibn Rachiq et au Théâtre de la Quatrième Art, tous deux situés sur l'avenue de Paris à Tunis.

Selon le programme publié vendredi soir sur le site du ministère, les deux lieux accueilleront une cérémonie de commémoration à partir de 17h00. Des témoignages en direct seront rendus en hommage au défunt Fadhel Jaziri.

À la Maison de la Culture Ibn Rachiq, il y aura également une exposition artistique, la projection d'un film documentaire et la signature d'un livre en son honneur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Théâtre de la Quatrième Art, quant à lui, proposera une programmation artistique incluant notamment la pièce de théâtre « Ma chère voisine », la dernière création de Fadhel Jaziri qui mêle théâtre et danse. Cette pièce avait été jouée au festival international de Hammamet la veille de son décès.

Né en 1948 à Tunis, Fadel Jaziri est décédé le lundi 11 août 2025 à l'âge de 77 ans, dans sa maison familiale à Tunis, après une longue maladie.

Artiste, acteur, metteur en scène et producteur de théâtre, de spectacles musicaux et d'oeuvres cinématographiques, Jaziri a marqué l'histoire du théâtre et du cinéma tunisien. Sa carrière, riche et longue de plus de cinquante ans, a été marquée par la créativité et l'innovation.

Jaziri laisse derrière lui un héritage artistique riche et varié qui a profondément marqué la culture tunisienne. Il était un artiste engagé et visionnaire qui, à travers ses pièces, ses films et ses spectacles, a abordé avec force et précision les grandes questions de la société.

Il a également fondé un projet qui lui tenait à coeur, le « Centre des arts de Djerba », inauguré le 10 novembre 2022. Ce centre avait pour but de contribuer à la décentralisation de l'offre artistique et culturelle.