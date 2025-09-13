Tunisie: CTN - La traversée Tunis-Marseille prévue aujourd'hui à bord du navire Carthage annulée

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé l'annulation de la traversée Tunis-Marseille qui était prévue ce samedi 13 septembre 2025 à bord du navire Carthage. Cette traversée est remplacée par un voyage supplémentaire à bord du navire Tanit, prévu le mercredi 17 septembre vers Marseille, selon l'horaire suivant :

Départ du port de La Goulette le mercredi 17 septembre 2025 à 12h00.

Arrivée au port de Marseille le jeudi 18 septembre 2025 à 9h00.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé que cette décision a été prise en raison de la poursuite de l'inspection périodique du navire Carthage, menée dans le cadre de l'accord de Paris sur l'inspection des navires, ce qui a perturbé la programmation des traversées.

La CTN a indiqué que les situations urgentes et particulières seront traitées au cas par cas, en offrant la possibilité de réserver sur d'autres traversées en fonction des places disponibles. La compagnie a également assuré que le changement de réservation se fera sans frais supplémentaires.

Le transporteur maritime a présenté ses excuses aux passagers pour ce changement de programme et a réaffirmé son engagement à garantir leur sécurité et leur confort à bord de ses navires.