Tunisie: CTN - La traversée Tunis-Marseille prévue aujourd'hui à bord du navire Carthage annulée

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé l'annulation de la traversée Tunis-Marseille qui était prévue ce samedi 13 septembre 2025 à bord du navire Carthage. Cette traversée est remplacée par un voyage supplémentaire à bord du navire Tanit, prévu le mercredi 17 septembre vers Marseille, selon l'horaire suivant :

Départ du port de La Goulette le mercredi 17 septembre 2025 à 12h00.

Arrivée au port de Marseille le jeudi 18 septembre 2025 à 9h00.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé que cette décision a été prise en raison de la poursuite de l'inspection périodique du navire Carthage, menée dans le cadre de l'accord de Paris sur l'inspection des navires, ce qui a perturbé la programmation des traversées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La CTN a indiqué que les situations urgentes et particulières seront traitées au cas par cas, en offrant la possibilité de réserver sur d'autres traversées en fonction des places disponibles. La compagnie a également assuré que le changement de réservation se fera sans frais supplémentaires.

Le transporteur maritime a présenté ses excuses aux passagers pour ce changement de programme et a réaffirmé son engagement à garantir leur sécurité et leur confort à bord de ses navires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.