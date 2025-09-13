Tunisie: 18 000 à 24 000 cas d'AVC recensés chaque année - lancement d'un plan national

Le ministère tunisien de la Santé a lancé, hier, vendredi 12 septembre 2025, le plan national de prise en charge des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). L'objectif est de sauver des vies, de réduire les handicaps et de mettre en place un système de santé de référence axé sur la qualité et l'équité.

Dans un communiqué publié ce samedi 13 septembre 2025, le ministère a précisé qu'en partenariat avec l'Union européenne, via le programme « Santé Azziza » (La Santé est précieuse), un atelier a été organisé pour mettre en oeuvre ce plan. Des responsables et des experts nationaux et internationaux y ont participé.

Ce plan repose sur trois principes fondamentaux :

garantir les mêmes opportunités de traitement dans toutes les régions du pays.

intégrer la télémédecine et l'hôpital virtuel.

mobiliser les compétences médicales pour améliorer les services.

Le ministère a également révélé que la Tunisie enregistre chaque année entre 18 000 et 24 000 cas d'AVC. Ces accidents sont la première cause de handicap acquis et l'une des principales causes de décès dans le pays.