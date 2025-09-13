Tunisie: Kaïs Saïed appelle à des solutions radicales contre le chômage et la pauvreté

Le président de la République Kaïs Saïed a présidé vendredi matin 22 septembre la réunion du Conseil des ministres, selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook de la présidence.

Le Conseil a examiné plusieurs projets de textes législatifs. À cette occasion, le chef de l'État a réitéré que « la Tunisie avance d'un pas ferme vers l'avant et qu'il n'y aura pas de retour en arrière ».

Il a affirmé que « le processus révolutionnaire se poursuit dans tous les domaines » pour concrétiser les engagements pris envers le peuple tunisien dans toutes les régions et tous les secteurs.

Le président a exprimé sa détermination inébranlable à éliminer les lobbies et leurs alliés au sein de nombreuses institutions publiques, tout en poursuivant la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Il a également évoqué l'objectif de redistribution des richesses au profit du peuple afin qu'il n'y ait « ni miséreux ni déshérités ».

Kaïs Saïed a par ailleurs fait référence à « de nombreux phénomènes anormaux exposés au grand jour ».

Selon lui, « ceux qui se faisaient passer hier encore pour des ennemis jurés ont vu leurs défauts dévoilés et leurs vices apparaître, car depuis le début ils s'étaient réparti les rôles entre eux et étaient, contrairement à ce qu'ils montraient, des alliés et des complices fidèles ».

Le président a ajouté que « le metteur en scène les manipule comme des marionnettes depuis les coulisses, et il est connu ».

Le chef de l'État a souligné que les textes législatifs doivent apporter « des solutions radicales, particulièrement pour ceux dont le chômage s'est prolongé et qui ont été victimes d'appauvrissement et de corruption ».

Il a déclaré que « la révolution doit effacer ce qui l'a précédée » et que « grâce à des textes révolutionnaires, les ennemis s'effondreront ».

Kaïs Saïed affirme que « la jeunesse viendra dans les jours à venir pour poursuivre une nouvelle construction de la patrie, dont les piliers seront la liberté véritable et complète, la justice sociale, la dignité, la grandeur et la gloire authentique ».