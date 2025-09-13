Tunisie: Seneca Hacks 2025 - L'INSAT accueille un hackathon international sur l'IA

L'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) abritera du 12 au 14 septembre 2025 le hackathon international Seneca Hacks 2025, un événement de 48 heures consacré à l'intelligence artificielle et au Big Data.

Cette compétition technologique, organisée par Seneca Innovation Center en partenariat avec la Junior Entreprise INSAT, vise à réunir étudiants, professionnels et entrepreneurs autour de l'innovation numérique.

La cérémonie d'ouverture se déroulera le vendredi 12 septembre à, marquant le début de deux jours d'innovation intensive. Les participants auront pour mission de développer des solutions technologiques innovantes dans les domaines de l'intelligence artificielle et du traitement des données massives.

L'événement se distingue par la participation du Dr Dipra Jha, professeur invité des États-Unis, qui animera un workshop exclusif prévu le deuxième jour de la compétition. Cette intervention s'inscrit dans la dimension internationale de Seneca Hacks 2025, qui réunit également un jury composé de dirigeants d'entreprises et d'experts reconnus, notamment en provenance des États-Unis.

Les organisateurs ambitionnent de faire de Seneca Hacks 2025 une plateforme de référence pour l'innovation technologique en Tunisie. L'événement vise particulièrement à favoriser les échanges entre les jeunes talents tunisiens et des entreprises américaines de premier plan, créant ainsi des opportunités de collaboration internationale.

La compétition se clôturera le dimanche 14 septembre par une cérémonie de remise de prix, récompensant les projets les plus innovants développés durant ces 48 heures d'intense créativité. Cette finale permettra de mettre en lumière les solutions les plus prometteuses conçues par les participants.

Seneca Hacks 2025 s'inscrit dans la stratégie du Seneca Innovation Center de dynamiser l'écosystème technologique tunisien. L'événement entend démontrer le potentiel d'innovation du pays dans les secteurs de pointe que sont l'intelligence artificielle et l'analyse de données.