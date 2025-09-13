Tunisie: Nouveau pont de Bizerte - 7 % d'avancement pour l'ouvrage principal

Le taux d'avancement du chantier du nouveau pont de Bizerte se poursuit à des rythmes différenciés selon les tranches, a indiqué vendredi la directrice générale de l'unité de réalisation du projet au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Lilia Sifaoui.

Selon la responsable, les travaux de la deuxième tranche, qui concernent le pont principal au-dessus du canal de navigation, réalisés par une entreprise de construction chinoise, ont atteint 7 %. De leur côté, les tranches de raccordement routier, confiées à deux entreprises tunisiennes, affichent un taux d'avancement de 65 % pour la première et 70 % pour la troisième.

La première tranche comprend une autoroute de 4,7 km équipée de trois échangeurs, tandis que la troisième porte sur une autoroute de 2,7 km.

Sifaoui a souligné que le nouveau pont de Bizerte sera le premier en Afrique et le deuxième au monde en raison de ses spécificités techniques. Il s'agit d'un pont à structure mixte, métallique et revêtue de béton armé, à la fois en infrastructure et en superstructure.

Le calendrier prévoit la livraison de la première tranche en avril 2026, de la troisième en juin 2026, tandis que la deuxième tranche - le pont principal - devrait être achevée en septembre 2027.

La société chinoise chargée de la deuxième tranche dispose d'un délai contractuel de 38 mois, avec un démarrage effectif des travaux le 18 juillet 2024. Le coût de ce segment est estimé à 611 millions de dinars, sur un budget global du projet d'environ 750 millions de dinars.

Les travaux de raccordement confiés aux entreprises tunisiennes ont, quant à eux, démarré en juillet 2022, après un retard lié aux procédures d'autorisation pour l'extraction des sols.

D'une longueur de 2,7 km et d'une hauteur de 56 mètres, le pont permettra le passage de tous types de navires. En parallèle, les routes de raccordement entreront en service avant l'achèvement du pont principal, offrant de nouveaux accès à Jarzouna et Menzel Abderrahmane et contribuant à réduire la pression du trafic.