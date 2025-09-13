Les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) ont levé en juillet 2025 1 173,0 milliards de francs CFA sur le marché par adjudication, dont 337,9 milliards de bons du Trésor et 835,1 milliards d'obligations du Trésor. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture économique dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) publiée vendredi par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Sur le marché par adjudication, la Bceao informe que les Etats membres de l'Umoa ont levé en juillet 2025, 1.173,0 milliards, dont 337,9 milliards de bons du Trésor (28,8%) et 835,1 milliards d'obligations du Trésor (71,2%).

Par rapport au mois précédent, note de conjoncture économique dans les pays de l'Uemoa renseigne que les ressources mobilisées ont augmenté de 200,3 milliards (+20,6%). Ceci, en lien avec une nette progression des émissions d'obligations du Trésor (+279,1 milliards ou +50,2%).

Celle-ci a été atténuée par une baisse des émissions de bons du Trésor (-78,8 milliards ou -18,9%). En glissement annuel, le volume global des émissions par adjudication s'est accru de 53,7% (+409,7 milliards).

D'après le document de la Banque centrale, le taux de couverture global des montants mis en adjudication a baissé. Il est ressorti à 115,7% en juillet 2025, contre 135,6% le mois précédent.

« Le compartiment par syndication a, au cours du mois sous revue, enregistré une opération pour un montant de 364,0 milliards », lit-on dans le rapport.

200 milliards de francs CFA mobilisés par la Côte d'Ivoire

Sur les marchés financiers internationaux des capitaux, la Bceao indique que la Côte d'Ivoire a mobilisé le 17 juillet 2025 un montant de 50 milliards de yens, soit environ 200 milliards de francs CFA. Cette opération a été réalisée à travers une émission de samouraï bonds sur le marché japonais des capitaux.

« Cette intervention est assortie d'un coupon nominal de 2,3%. Le prix à l'émission des titres susvisés est ressorti à 100%, induisant un rendement équivalent au taux de coupon », rapporte la note.

Concernant la monnaie, la même source informe que les estimations en glissement annuel situent le taux de croissance de la masse monétaire de l'Union à 13,9% à fin juillet 2025. Il est en hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à son niveau de juin 2025.

« L'amélioration de 6.685,0 milliards serait essentiellement imputable à l'accroissement des créances intérieures de (3.726,5 milliards ou +6,3%), ainsi qu'à la consolidation des Avoirs extérieurs nets (AEN) des institutions de dépôt, attendus à hauteur de 7.050,5 milliards », souligne la Banque centrale.