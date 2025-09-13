Sénégal: HLM Grand-Yoff - Une fourgonnette remplie de gaz explose et sème la panique

13 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Une série de déflagrations a déchiré ce matin le ciel des HLM Grand-Yoff et des alentours. Elles provenaient d'une fourgonnette chargée de bouteilles de gaz. Le véhicule a pris feu alors que ses occupants se trouvaient encore à l'intérieur. Parmi les trois passagers, l'un a été légèrement brûlé à l'épaule.

Selon les témoignages, à la suite d'une panne technique, le chauffeur a ouvert le capot pour en rechercher l'origine. C'est au cours d'une manoeuvre que le feu s'est déclenché.

L'on nous signale également que l'une des bouteilles de gaz a été éjectée du véhicule sous la force de l'explosion. Heureusement, elle n'a touché personne.

Si les occupants ont réussi à se sauver, le véhicule, en revanche, a été complètement consumé.

Une première équipe de sapeurs-pompiers, arrivée rapidement sur les lieux, a eu du mal à contenir les flammes malgré une grande quantité de mousse extinctrice appliquée.

Les soldats du feu ont dû battre en retraite et attendre du renfort face aux explosions qui continuaient de manière sporadique.

Il a fallu l'intervention d'une deuxième équipe de sapeurs-pompiers, dotée de moyens logistiques plus sophistiqués, pour que le feu puisse enfin être maîtrisé, plus d'une heure plus tard, réduisant le véhicule à l'état d'épave.

Le sinistre s'est déroulé devant le centre Aminata Mbaye, dédié aux enfants déficients mentaux, à côté du célèbre centre de santé appelé « hôpital américain », ainsi que du centre d'état civil de la mairie de Grand-Yoff.

