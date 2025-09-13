Le trachome n'est plus considéré au Sénégal comme une urgence de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) en a fait la notification au Sénégal le 15 juillet dernier. Cependant, derrière cet exploit, les défis de la surveillance et du maintien des acquis demeurent. Hier, vendredi 12 septembre 2025, en point de presse, Dr Mouctar Dieng Badiane, coordonnateur du Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO) a fait savoir que le Sénégal a mis en place un plan de surveillance post-validation.

Après avoir reçu la validation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 15 juillet dernier, concernant l'élimination du trachome au Sénégal, Dr Mouctar Dieng Badiane, coordonnateur du Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO) a renseigné que notre pays n'a pas tardé à mettre en place un plan de surveillance post-validation, élaboré avec tous les membres qui sont impliquées dans la lutte contre le trachome.

«Ce plan va être mis en oeuvre pour pouvoir maintenir les acquis qui nous ont permis d'atteindre cette élimination» a déclaré Dr Badiane. Et d'ajouter : «ce plan n'est pas seulement articulé autour de la santé, mais il concoure aussi à maintenir les acquis avec les autres secteurs qui nous ont permis d'atteindre cette élimination, comme le secteur de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de l'environnement entre autres».

Ce plan, qui sera décliné au niveau des 14 régions, aura un caractère inclusif et communautaire, selon Dr Badiane, qui compte l'intégrer dans les Comités régionaux de développement (CRD) afin de pouvoir présenter ces acquis d'élimination. «Je ne dirais pas que c'est une première, mais assez de pays n'ont pas essayé de présenter ce plan.

Le Sénégal veut être un bon élève, un cas d'école. Le jour où l'OMS aura peut-être des directives dans ce sens, on aura la possibilité de présenter nos leçons acquises pour que les autres pays puissent apprendre de cette élimination, de ce plan de surveillance», a-t-il souligné.

Revenant sur la situation actuelle du trachome au Sénégal, Dr Badiane soutient qu'avec cette élimination, note pays n'est plus endémique au niveau national, mais aussi à l'échelle des districts. «C'est l'agrégation de tous ces résultats au niveau des districts qui vont nous permettre de poser des dossiers pour être validés.

Aujourd'hui, toute la situation au niveau du pays est ouverte. Tous les districts ont une prévalence en deçà du cercle d'élimination préconisé par l'OMS. C'est ce qui nous a prévalu ce succès, cette victoire qui a été validée par l'OMS, le 15 juillet dernier».

Et d'attester, sur les critères d'élimination : «l'OMS recommande pour les deux critères d'élimination, pour la forme active sur les enfants de 1 à 9 ans, il faut que la prévalence soit inférieure à 5% dans les districts.

Mais aussi pour la forme adulte qui est les cils, qui frottent sur le globe de l'oeil, qu'il faut une prévalence qui soit inférieure à 0,20% dans la branche d'âge des personnes âgées de 15 ans et plus.

Ces critères nous ont permis de déposer des dossiers et d'être validés. Mais il y a un dernier critère qui n'est pas à négliger. Il faut que les pays puissent avoir des stratégies bien définies, avec des ressources humaines et financières qui permettront de mettre en place ces stratégies».