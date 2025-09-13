Réunis à Dakar, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Diop, la directrice générale de l'ADEPME ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers ont présenté la nouvelle orientation stratégique de l'Agence de Développement et de Promotion des PME (ADEPME).

Conçue comme un levier de transformation, cette initiative vise à renforcer la compétitivité, l'innovation et l'attractivité du « Made in Sénégal » et du « Invest in Sénégal » à l'horizon 2050.

La rencontre a été marquée par une annonce forte de la Banque mondiale. Sa directrice des opérations a déclaré : « La nouvelle stratégie et la vision de l'ADEPME arrivent à un moment charnière pour l'avenir économique du Sénégal. En juillet, la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 65 millions de dollars pour le programme Emplois, Transformation Économique et Résilience (ETER), portant son enveloppe totale à 190 millions de dollars.

Cette opération renforcera notre appui au secteur privé, avec pour objectif de soutenir 10 000 micro, petites et moyennes entreprises et de créer plus de 85 000 emplois de qualité, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux solutions durables. »

Dans son allocution, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Diop, a insisté sur la portée de cette nouvelle dynamique :

« Ce moment marque une étape décisive, non seulement pour l'ADEPME mais également pour l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Il s'agit de tirer les leçons du passé pour bâtir une vision renouvelée, capable de hisser nos PME et nos TPE au rang d'acteurs majeurs de la transformation structurelle et de la compétitivité mondiale. »

Prenant la parole, la directrice générale de l'ADEPME a, quant à elle, rappelé l'ambition de l'agence : « Nous voulons faire de l'ADEPME un véritable accélérateur de talents et de potentiel entrepreneurial, une institution capable de rapprocher l'appui des territoires, de stimuler l'innovation et de créer les conditions d'une croissance inclusive et durable. »

La stratégie repose sur quatre piliers : la territorialisation de l'ADEPME dans les huit pôles économiques, la création d'incubateurs régionaux, le renforcement de la gouvernance et du capital humain, et enfin le transfert du siège à Diamniadio.

En érigeant l'ADEPME en acteur central de l'écosystème entrepreneurial, le Sénégal affirme son ambition de devenir une référence continentale en matière de souveraineté économique, d'innovation et de compétitivité.