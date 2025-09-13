«Tant que les juges d'instruction seront nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (membre de l'exécutif), leur indépendance reste fragile, pour ne pas dire inexistante». C'est Babacar Ba, du Forum du justiciable, qui réagit ainsi suite à la décision de la justice de maintien en détention Mouhamadou Ngom, dit «Farba», le député-maire des Agnam, poursuivi pour blanchiment d'argent et escroquerie.

Farba Ngom, militant de l'Alliance pour la République (APR), s'est vu refuser une nouvelle demande de libération provisoire pour raisons médicales. Cependant, le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné son transfert au Pavillon spécial, une unité médicalisée au sein de l'Administration pénitentiaire, a informé Le Quotidien dans son édition d'hier, vendredi 12 septembre 2025.

«Il faut revoir le processus de nomination des juges d'instruction pour mieux garantir leur indépendance», a écrit Babacar Ba dans un post sur le réseau social X.

Cette décision de justice fait suite à deux expertises médicales sur la situation sanitaire « particulièrement préoccupante » du prévenu. Après celle de ses avocats, le Parquet financier judiciaire avait sollicité une contre-expertise qui indiquerait que l'état de santé de M. Ngom est de «incompatible avec le milieu carcéral» , évoquant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, une cardiopathie débutante, ainsi que d'autres comorbidités graves, et alerte sur un risque de «mort subite nocturne» en l'absence de prise en charge adaptée.

Suffisant pour que la défense introduise une requête en mainlevée de son mandat de dépôt ou, à défaut, son placement en résidence surveillée, immédiatement après avoir reçu ce rapport de contre-expertise médicale, le 25 août dernier. Les avocats de Farba Ngom ont ainsi annoncé leur intention de faire appel devant la Chambre d'accusation .