Ile Maurice: Le Reform Party propose un modèle 40 + 20

Le Reform Party a animé une conférence de presse ce samedi 13 septembre pour réagir aux propositions de réforme électorale présentées plus tôt dans la semaine par le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger. Si le parti se dit favorable à une réforme, il rejette catégoriquement toute augmentation du nombre de députés au Parlement.

Ryad Subratty, secrétaire général du Reform Party, a fait remarquer que Paul Bérenger s'était exprimé seul lors de sa conférence de presse et qu'«à ce stade, nous n'avons pas encore entendu la position des autres partenaires de l'alliance sur ces propositions». Malgré cela, le Reform Party a tenu à clarifier sa propre ligne.

De son côté, Roshi Bhadain a insisté sur le fait que son parti soutient l'introduction d'une dose de proportionnelle, mais refuse l'idée d'un Parlement élargi. «On ne peut pas augmenter le nombre de députés alors qu'on repousse l'âge de la retraite et qu'on réduit la pension des citoyens», a-t-il martelé.

Pour lui, Maurice est un petit pays qui ne peut supporter un Parlement trop pléthorique. Il propose un schéma alternatif : 40 députés élus au First Past The Post, soit deux par circonscription, et 20 sièges attribués à la proportionnelle sur la base d'une liste établie par chaque parti.

Roshi Bhadain estime également qu'il est temps de fixer une limite de deux mandats pour un Premier ministre et de permettre aux citoyens d'élire directement le Président de la République. Il suggère que les partis présentent leurs candidats à ce poste et qu'une case spécifique soit ajoutée sur le bulletin de vote pour que le peuple choisisse son Président.

En résumé, le Reform Party défend l'idée d'un système électoral «juste, équitable et durable», mais s'oppose aux deux modèles proposés par Paul Bérenger, qui reposent sur un Parlement de 80 ou 88 membres. Le parti réclame la suppression du Best Loser System et appelle le gouvernement à écouter toutes les propositions afin de dégager une solution adaptée au contexte mauricien.