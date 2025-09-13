Ile Maurice: Les enquêteurs approfondissent l'enquête

La saga autour de Wendip Appaya, l'entrepreneur mauricien de 43 ans, prend un nouveau tournant après la découverte d'une de ses voitures de luxe dans le nord de l'île quelques jours après son arrestation par la Financial Crimes Commission (FCC). Déjà sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent, l'homme est soupçonné d'avoir utilisé ses sociétés, Dyna Pro Cleaning Services Ltd et Rent a Cradle Co Ltd, pour acquérir pas moins de 34 véhicules de luxe, estimés à Rs 79,6 millions, entre 2020 et 2025.

Parmi les voitures saisies, on retrouve une McLaren Artura, une BMW M8 et une Range Rover Evoque, toutes immatriculées avec des plaques personnalisées. La dernière découverte dans le nord met en lumière l'ampleur des acquisitions et la complexité des circuits financiers utilisés.

La FCC soupçonne que ces véhicules aient été financés, en partie ou en totalité, par des fonds d'origine criminelle, possiblement liés au trafic de drogue et à d'autres activités illicites.

Lors de son audition, Wendip Appaya a tenté de justifier sa flotte de voitures de luxe par les revenus de ses sociétés de nettoyage. Cependant, les enquêteurs estiment que les flux financiers déclarés ne correspondent pas aux sommes investies, renforçant les suspicions d'activités occultes.

Cette affaire illustre l'utilisation de sociétés-écrans pour dissimuler des transactions douteuses et soulève des questions importantes sur la régulation des entreprises à Maurice. La découverte récente dans le nord montre également que l'enquête est loin d'être close et que d'autres saisies pourraient suivre.