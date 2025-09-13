Ile Maurice: Le député Aumeer participe à une descente policière

Une opération conjointe menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Métro Sud hier matin a permis de mettre fin à un repaire de délinquance dans une ancienne école abandonnée au Ward 4, Port-Louis. Le lieu, transformé en refuge pour toxicomanes et en point de prostitution, inquiétait depuis plusieurs mois les riverains.

Alerté par de nombreux habitants, le député Dr Farhad Aumeer a pris l'initiative de mobiliser les autorités afin d'intervenir dans l'enceinte de l'école Immaculée Conception, laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Une Parliamentary Question avait été adressée par le député en mai de cette année pour attirer l'attention sur les activités suspectes dans la zone.

Lors de l'opération, deux personnes ont été arrêtées alors qu'elles s'étaient installées dans une salle de classe. Les policiers ont également saisi divers objets liés à des activités illicites : seringues usagées, feuilles d'aluminium utilisées pour la consommation de drogues synthétiques, ainsi que des objets volés.

Le Dr Aumeer a salué la collaboration des forces de l'ordre, rappelant l'importance de telles interventions pour restaurer la sécurité et la tranquillité dans le quartier. «J'ai reçu un appel de l'ADSU pour participer à l'opération. L'assistant commissaire de police de Métro Sud nous a accompagnés avec une petite équipe. Le lieu était dans un état déplorable, avec de la drogue, de l'héroïne, des seringues et du matériel lié à la prostitution. Ce n'était pas beau à voir. Je suis satisfait d'avoir pu contribuer à cette opération et de poursuivre mon combat contre la drogue dans ma circonscription. Ces actions sont essentielles pour protéger nos familles et les générations futures», a-t-il déclaré.

Cette intervention illustre la détermination des autorités locales à lutter contre la propagation de la drogue et à assainir les zones sensibles de la capitale. Les forces de l'ordre poursuivent leurs inspections afin d'éviter toute reprise des activités illicites dans les lieux abandonnés de la ville.