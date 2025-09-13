Ile Maurice: Pierre Rivet - «Rendre hommage à cette figure incontournable du pays»

interview

Après le livre «Pages d'une Vie», Pierre Rivet, ancien cadre dans l'industrie sucrière, remet ça avec un écrit consacré à son oncle, Raoul Rivet, et intitulé «Bâtisseur du Mauricianisme Raoul Rivet 1896 - 1957. S'il a choisi de se concentrer sur ce dernier c'est pour mettre en lumière les qualités de journaliste et de grand tribun qu'était Raoul Rivet, un homme qui a somme toute marqué son époque.

Pourquoi avoir choisi d'écrire sur votre oncle Raoul Rivet, mort alors que vous aviez neuf ans ?

Mon oncle, même si j'étais très jeune quand il est mort, a en quelque sorte marqué ma jeunesse. Je me souviens de lui comme d'un personnage important, pas nécessairement très proche de moi, mais quelqu'un qui était un homme qui a su prendre sa place et assumer ses responsabilités. J'ai beaucoup entendu parler de sa force comme journaliste et puis j'ai découvert comment il a été un tribun remarquable. Il était de tous les combats.

Il était un homme d'une grande autorité, d'une grande force morale et je me disais que c'est dommage qu'on ne parle pas davantage de lui, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a été comme personne et comme journaliste et aussi les responsabilités qu'il a assumées comme tribun tout au long de son carrière

. C'est une façon de rendre hommage à cette figure qui était mon oncle. Quand on passe en revue sa vie, c'est une figure incontournable, qui a su mener ses engagements avec courage et beaucoup de générosité.

Est-ce votre rencontre avec un jeune banquier, comme vous le racontez à la fin du livre, qui est l'élément déclencheur de la rédaction de cet écrit ? Est-ce lui, qui vous a inconsciemment soufflé le titre de cet ouvrage ?

Cette rencontre avec ce jeune banquier a eu lieu il y a plus de dix ans. Au moment où cela s'est fait, j'étais très étonné que ce jeune homme de la communauté musulmane ait pu me parler de Raoul Rivet.

Cela m'a fait réfléchir et me dire que Raoul Rivet, le plus souvent, a été un homme qui a su dépasser les frontières des communautés à Maurice, qui a su être un vrai patriote, un vrai Mauricien. C'était magnifique de voir ce jeune cadre, un homme dans la finance, pouvoir évoquer son admiration pour ce personnage qu'il n'a pas connu mais dont il conservait les souvenirs et les principes.

Il s'est servi du mot 'bâtisseur' et j'ai retenu ce mot et aujourd'hui je suis content de pouvoir le mettre dans mon titre parce qu'être un bâtisseur veut dire être en position humble, presque en position d'artisan, qui a su mener à bien une oeuvre pérenne. Raoul Rivet, à travers ses écrits et prises de position, en est un bon exemple.

Vous citez vos sources à la fin du livre mais d'où viennent toutes les belles photos qui l'illustrent ?

Comme sources, je me suis beaucoup appuyé sur la biographie de Marcel Cabon, écrite en 1966, je crois, Marcel Cabon qui a beaucoup côtoyé Raoul Rivet, assure cette biographie et mets en relief des aspects importants de sa vie.

Pour les photos, j'en ai parlé un peu à la famille, aux membres de la famille émigrés en Australie et ailleurs et étonnamment, plusieurs photos me sont parvenues de ces parents éloignés qui n'habitent pas Maurice. J'ai été assez surpris de voir que pour ce qui est de la documentation sur Raoul Rivet auprès de la famille de Maurice, personne ne savait trop où c'était.

On a peut-être pas su préserver cela ou alors on ne sait pas trop où cela se trouve. Je suis content d'avoir pu quand même publier quelques photos et je suis sûr que quelque part sont encore cachées d'autres photos, d'autres documents qui auraient pu avoir fait l'objet de la publication aussi.

En vous concentrant ainsi sur Raoul Rivet dont les tranches de vie ont été racontées par des poètes, des écrivains et de grands tribuns, quel message souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs ?

J'ai tenté, à travers ce livre de démontrer comment Raoul Rivet est né d'une famille très humble, très moyenne, très simple et comment par la force de sa personnalité, la maîtrise de la langue française dont il était un grand partisan et sans grande protection particulière, il a su ouvrir son chemin et assumer de hautes responsabilités dans le pays.

Je souhaiteraiS que les lecteurs, surtout les jeunes qui n'ont pas entendu parler de lui et qui pourraient aujourd'hui découvrir ce personnage, se disent que lorsqu'on est déterminé, généreux, les portes s'ouvrent et que l'on peut apporter sa contribution au pays et être heureux de le faire.

A qui s'adresse votre livre ?

Ce livre s'adresse aussi à tous ceux qui détiennent aujourd'hui des postes de responsabilités. Je ne vous cacherai pas que j'ai distribué une copie de ce livre aux dignitaires politiques du pays en me disant que peut-être qu'à sa lecture, ils pourraient tirer un moyen, une manière pour eux aussi d'assumer leurs responsabilités aujourd'hui car Raoul Rivet a été un bâtisseur et chacun de nous, là où nous sommes, nous sommes appelés à continuer à bâtir cette île Maurice, cette jeune République dans laquelle nous vivons aujourd'hui.

J'ai d'ailleurs prévu de distribuer un exemplaire aux municipalités en espérant que sa lecture sera accordée aux citadins qui s'y intéressent. Il est une figure inspirante pour tout un chacun, une figure qui montre que l'on peut affirmer ses valeurs, on peut les partager, en se faisant bâtisseur et en même temps en restant simple et apporter sa contribution au pays.

Où peut-on se procurer votre livre et à quel prix ?

Il sera en vente à Rs 400 l'exemplaire dans les principales librairies du pays. Je fais un appel aux librairies pour qu'elles accueillent mieux les écrivains qui viennent les voir. Quand j'ai écrit aux différentes librairies de Maurice pour leur parler de la parution de ce livre, j'ai été frappé par la tonalité des réponses que j'ai reçues. Par exemple, une librairie, malgré trois emails de ma part, donc des rappels, n'a toujours pas pris de décision et ne m'a pas donné de réponse définitive.

Une autre librairie s'est positionnée dans une démarche totalement commerciale. Par contre, une autre librairie m'a répondu de manière cordiale et encourageante, me félicitant pour l'achèvement de cet ouvrage et se disant ravie d'accueillir ce livre dans sa librairie et de collaborer avec moi.

Une réponse comme cela invite vraiment les écrivains à aller de l'avant avec leurs projets de publication car les librairies sont des courroies de transmission. J'espère qu'à l'avenir, les choses marcheront mieux et seront plus simples pour tous les Mauriciens qui s'intéresseraient à l'écriture.

Avez-vous déjà pensé à votre prochain projet d'écriture ?

En ce moment, j'ai un cousin,qui a fait carrière dans la marine marchande, qui est passionné par un confrère qui a vécu il y a très longtemps et qui s'appelle le capitaine Charles William Brebner. Il se trouve que ce capitaine Brebner a épousé la soeur de notr grand-père à nous deux.

C'est un personnage curieux qui sortait de la Jamaïque et qui tout jeune s'est embarqué dans la marine et qui a terminé sa carrière avec une réputation extraordinaire. Voilà encore un homme qui était fort de ses convictions, pas nécessairement très éduqué au départ, et qui a su se forger son chemin et a fait une très belle carrière dans la marine.

J'aide un peu ce cousin qui a en vue de publier peut-être un livre sur Brebner. J'ai quelques documents familiaux et même quelques photos à son sujet. Brebner est mort en 1922. Maman m'avait remis quelques photos de lui.

Peut-être que ce personnage peut faire l'objet d'une biographie qui sortirait bientôt. Nous avons recueilli pas mal d'éléments et ce cousin etant un gars de la marine, saura exploiter les termes et le jargon utilisés par Brebner.

Je tiens à préciser que j'ai été très heureux de faire ce livre sur Raoul Rivet. Plusieurs personnes m'ont encouragé. L'histoire de Maurice mérite d'être racontée car elle est très belle et surtout très riche dans sa diversité. Je suis heureux de voir que plusieurs familles se mettent à l'écriture pour raconter leur manière d'avoir bâti l'île Maurice. J'espère que ces tentatives seront toujours bien encouragées et bien accueillies par les librairies et les lecteurs en général.