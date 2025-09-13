Cote d'Ivoire: Infrastructures numériques - Dataconnect certifié ISO 27001

12 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Dataconnect, opérateur de services d'infrastructures managées dédiées aux entreprises, est désormais certifié ISO 27001-2022 sur l'ensemble de ses services télécoms, cloud, cybersécurité et datacenter.

Le mercredi 10 septembre 2025, Dataconnect Africa, filiale du Groupe New Digital Africa et acteur de référence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans les infrastructures numériques, a annoncé l'obtention de cette certification internationale de référence en gestion de la sécurité de l'information (Smsi). Elle couvre l'ensemble de ses services managés dans les domaines des télécommunications, du cloud souverain, de la cybersécurité et des datacenters.

Dotée de son propre réseau de fibre optique dédié aux entreprises, d'un datacenter de niveau Tier III également certifié Pci-Dss, d'une infrastructure cloud souveraine et d'un Centre de sécurité opérationnel (Soc) supervisé 24h/24 et 7j/7, la certification ISO 27001-2022 atteste de la mise en oeuvre effective d'une gestion proactive des risques de bout en bout.

Elle permet de minimiser les cyberattaques, les fuites de données et les pertes financières, tout en renforçant la résilience face aux menaces numériques.

Grâce à cette certification globale, les entreprises qui s'appuient sur Dataconnect bénéficient d'un environnement de confiance, où chaque service est protégé selon les mêmes standards internationaux de sécurité de l'information. Cette homogénéité de protection leur permet de bâtir et d'opérer leurs systèmes IT sans craindre de failles.

« Le renouvellement de la certification ISO 27001-2022, par l'organisme indépendant Pecb, sur l'ensemble de nos services en Côte d'Ivoire n'est pas une formalité. C'est le résultat d'un travail de fond mené par nos équipes pour structurer des infrastructures de confiance, capables d'absorber les exigences croissantes de nos clients, des régulateurs et des écosystèmes numériques les plus critiques.

Cette exigence est au coeur de notre modèle et conditionne notre capacité à opérer durablement. Il est important de préciser que les certifications de nos représentations au Bénin, au Burkina Faso et au Mali sont en cours », a déclaré Jean-Jacques N'Docho, directeur général adjoint du groupe, chargé de la technologie et des opérations.

Fondé en 2012, le Groupe Nda est actif dans plusieurs secteurs clés : télécommunications, datacenters, solutions cloud, cybersécurité et fintech.

