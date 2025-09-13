Le Premier Ministre, Ousmane SONKO séjourne actuellement en Italie pour dialoguer avec la diaspora sénégalaise, acteur devenu incontournable de la résilience des ménages et du financement du développement. Confidentiel Afrique publie la Tribune de Cheikh Tidiane WADE, un citoyen patriote engagé qui change le narratif sublimatif et déplace le curseur pour bien comprendre ce que représente ce voyage du Chef du gouvernement sénégalais.

Par leurs transferts financiers réguliers et leurs apports immatériels en savoirs, compétences et réseaux, les Sénégalais de l'extérieur incarnent ce que Vilfredo Pareto appelait les « élites circulantes » : des forces capables de transférer ressources et innovations d'un espace à l'autre, au bénéfice des territoires d'origine.

Développement inclusif bien maîtrisé

Cette dynamique dépasse la logique des remises individuelles. Elle s'inscrit dans la Vision 2050 et les pôles territoriaux, qui visent un développement inclusif et différencié. Dans cette perspective, la diaspora apparaît comme une « force motrice » au sens gramscien, c'est-à-dire un acteur organique en mesure de conjuguer influence culturelle et économique pour renforcer la souveraineté nationale et l'ancrage territorial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La question de la gouvernance demeure centrale. Comme l'a montré Michel Crozier, toute organisation est traversée par des jeux d'acteurs et des résistances. La valorisation des ressources de la diaspora exige donc une articulation entre politiques publiques, initiatives communautaires et projets privés afin d'éviter la dispersion des efforts et de maximiser l'impact sur les territoires.

Investissements productifs de la Diaspora

Cette rencontre ouvre des perspectives pour celles et ceux qui souhaitent rentrer au pays. Au-delà du soutien aux ménages, il s'agit de transformer les flux financiers en investissements productifs dans des secteurs clés : agriculture résiliente, pêche et aquaculture, énergies renouvelables, infrastructures logistiques, services numériques, santé et éducation. Cela permettra de réduire la dépendance aux transferts, de favoriser un cercle vertueux d'investissements structurants et d'accompagner les projets de retour.

Levier stratégique de la Vision 2050

La diaspora sénégalaise ne doit pas seulement être perçue comme un pourvoyeur de fonds, mais comme un levier stratégique de la Vision 2050 et de la mise en valeur des pôles territoriaux. Son engagement peut transformer les mobilités migratoires en véritables moteurs de souveraineté économique et de développement durable.