Algérie: IATF 2025 - Le plein succès de l'édition d'Alger salué par les institutions continentales

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a affirmé, samedi à Alger, que le plein succès de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), accueillie par l'Algérie du 4 au 10 septembre, "a été salué par toutes les institutions continentales".

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère, le ministre a expliqué que "l'édition organisée en Algérie a été un plein succès, reconnu par toutes les institutions continentales associées à son organisation, et salué par l'ensemble des participants: exposants, opérateurs économiques et visiteurs".

."Je pense qu'il n'existe pas de réussite plus éloquente que celle exprimée par les chiffres, lesquels confirment que les résultats de cette édition ont été exceptionnels, avec des records sans précédent", a-t-il soutenu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant que "l'Afrique n'accepte plus de jouer des rôles secondaires et marginaux dans le commerce mondial, au sein du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM)", M. Attaf a précisé que le continent "oeuvre à sortir du cercle du simple récepteur pour bâtir un partenariat basé sur l'égalité, le respect des intérêts et le partage des bénéfices".

Et d'ajouter: "l'Afrique est convaincue que malgré une conjoncture internationale peu favorable à ses ambitions et aspirations, elle s'emploie en parallèle à surmonter ses faiblesses pour se construire elle-même".

Par ailleurs, le ministre d'Etat a affirmé que "les efforts du continent ont permis à l'Union africaine (UA) d'obtenir un siège à part entière au sein du G20, d'établir un réseau de partenariat avec les plus grandes économies mondiales, de combler son retard dans les cadres juridiques et d'ériger les structures institutionnelles nécessaires".