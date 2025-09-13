Algérie: Lutte antiterroriste - Indentification des deux (02) terroristes éliminés à Tipaza

13 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les deux (02) terroristes éliminés, lors de l'opération de recherche et de ratissage effectuée par des détachements de l'Armée nationale populaire, le 8 septembre dernier, dans le Secteur militaire de Tipaza, ont été identifiés, indique, samedi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite à l'opération de recherche et de ratissage effectuée par des détachements de l'Armée nationale populaire, le 08 septembre 2025, au niveau de la commune de Beni Milleuk relevant de la daïra de Damous, dans le Secteur militaire de Tipaza en 1ère Région militaire, et qui s'était soldée par l'élimination de deux (02) terroristes et la récupération d'un fusil (01) mitrailleur de type (FMPK), un pistolet (01) mitrailleur de type Kalachnikov, une (01) paire de jumelles et d'autres effets, l'opération d'identification a permis de déterminer l'identité des deux (02) terroristes abattus", précise la même source.

"Il s'agit en l'occurrence des terroristes "Alioui Faysal", alias "Abou Mohcen", qui avait rallié les groupes terroristes en 2019 et de "Djellidi Rachid", alias "Khaled", qui avait rallié les groupes terroristes en 2005. Les deux terroristes faisaient partie des résidus d'un groupe terroriste activant au centre du pays", ajoute le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.