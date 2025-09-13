Algérie: Commerce - Des visites de terrain pour suivre le déroulement des foires de fournitures scolaires

13 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les cadres du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national poursuivent, conformément aux directives du ministre du secteur, Tayeb Zitouni, leurs sorties à travers les différentes wilayas du pays pour suivre le déroulement des foires dédiées aux fournitures scolaires et contrôler l'approvisionnement du marché national en produits de large consommation, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Ces visites visent à s'enquérir de la disponibilité et de la qualité des fournitures scolaires dans les foires locales et régionales, tout en veillant à garantir des prix promotionnels, précise la même source.

Ces sorties comprennent également la visite d'unités de production pour suivre l'état d'approvisionnement du marché national en produits de large consommation, ajoute le communiqué, soulignant que ces opérations de terrain se poursuivront jusqu'à la rentrée scolaire, professionnelle et universitaire.

