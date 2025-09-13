Algérie: Atelier interactif à Alger sur les formations destinées aux jeunes aux besoins spécifiques

ALGER — Le Centre international de la jeunesse de Sidi Fredj (Alger), a organisé, un "atelier interactif" consacré aux "spécialités de formation destinées aux jeunes aux besoins spécifiques", a indiqué samedi un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Organisé vendredi sous l'encadrement du directeur de la formation, de la communication et des relations intersectorielles au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Necib Mourad, cet atelier s'inscrit dans le cadre du "programme arrêté pour le camp des jeunes aux besoins spécifiques".

Les participants à l'atelier ont souligné "l'importance de la formation professionnelle en tant que levier essentiel pour l'autonomisation des jeunes aux besoins spécifiques, à travers l'acquisition des compétences nécessaires à leur insertion professionnelle et l'élargissement de leurs perspectives dans divers domaines professionnels répondant à leurs besoins et à leurs aspirations".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils ont évoqué, à cette occasion, les différents programmes de formation disponibles au niveau national, tout en mettant en exergue "les facilitations et mécanismes mis en place par l'Etat pour garantir à cette catégorie l'accès aux opportunités de formations, de manière à renforcer leurs capacités à développer des carrières professionnelles réussies et à favoriser leur autonomisation économique et sociale".

L'atelier a été l'occasion "de découvrir de près les moyens mis en place par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et l'importance d'investir dans la formation en tant qu'outil de consécration du principe de l'égalité des chances et de l'insertion effective dans la société", ajoute le communiqué.

Le camp des jeunes aux besoins spécifiques (du 11 au 15 septembre courant) poursuit l'organisation d'ateliers et d'activités variées visant à "perfectionner les compétences des participants et à valoriser leurs énergies, dans le cadre de la vision du CSJ tendant à promouvoir l'esprit de solidarité et à consacrer les valeurs de l'insertion sociale", conclut le communiqué.