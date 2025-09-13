Congo-Brazzaville: Lissolo 2.0 révolutionne le jeu congolais

L'initiative de Kriss Brochec mérite qu'on s'y attarde. Avec Lissolo 2.0, l'entrepreneure digitale ne se contente pas de créer un simple jeu de société. Elle comble un vide criant dans l'univers ludique africain tout en offrant aux familles congolaises un outil de transmission culturelle exceptionnel.

Le constat de départ est édifiant. Dans les rayons européens regorgent des jeux sur tous les continents, mais aucun ne valorise spécifiquement le patrimoine congolais. Face à ce manque, Kriss Brochec a transformé son rêve d'enfance en réalité entrepreneuriale, créant un pont entre divertissement et éducation patriotique.

Avec ses 1200 questions réparties en sept thématiques essentielles, Lissolo transcende le simple loisir. Il devient un véritable manuel vivant qui permet aux jeunes générations de s'approprier leur histoire, leur géographie, leur culture. L'approche ludique désamorce les résistances habituelles à l'apprentissage tout en favorisant les échanges intergénérationnels.

L'ambition dépasse les frontières nationales. Les versions Teranga, Ivoire ou Femina Africa annoncent une expansion panafricaine prometteuse. En s'attaquant à l'industrie mondiale du jeu de société, le Congo affirme sa capacité à exporter sa créativité.

Au-delà du succès commercial espéré, Lissolo 2.0 porte un message plus profond sur la nécessité de raconter nos propres histoires. Quand l'Afrique prend enfin la parole dans l'univers ludique, elle ouvre la voie à une renaissance culturelle dont les enfants seront les premiers bénéficiaires.