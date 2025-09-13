Afrique: Mode - Laëtitia Kandolo prend la tête de l'Institut régional de la mode sur le continent

La créatrice et styliste franco-congolaise, connue pour avoir habillé les plus grandes stars mondiales, a annoncé sur son compte Instagram sa nomination comme directrice exécutive de l'Institut régional de la mode. Une étape décisive pour son parcours et pour l'avenir de la mode africaine.

« j'ai l'honneur d'être désormais la directrice exécutive du @kobofashion+ Institut régional de la mode en Afrique. Nous allons enfin pouvoir former l'excellence de cette region d'Afrique, si riche en humains, en cultures, en mineraux et en végétaux. Cette institution a vocation à rassembler les pays qui composent l'Afrique centrale.

Je suis particulièrement heureuse de voir dans cette première cohorte des profils venant de Goma, du Cameroun, de la Centrafrique, de Bukavu, de Kinshasa et Brazzaville », s'est-elle réjouie. Et d'ajouter : « Éducations, formations, incubations. Nous mettrons tout en oeuvre pour creer des formats d'apprentissage accessibles à différents publics.

Ce lieu ne sera pas seulement un espace académique, mais aussi un lieu de vie et de création où la mode, la musique, la bibliothèque, les expositions et les défilés viendront se croiser. Un véritable espace de communion et de partage. Alors, plaçons cette année sous le signe de la créativité et de la discipline. Restons concentrés. »

Née à Paris de parents congolais, Laëtitia Kandolo s'est très tôt imposée dans l'univers exigeant de la mode internationale. Dès ses débuts, elle collabore avec des artistes de renommée mondiale tels que Rihanna, Beyoncé, Madonna ou encore Lady Gaga, gagnant la reconnaissance d'un milieu réputé difficile à conquérir. Ce parcours singulier lui a permis de développer une identité forte : celle d'une créatrice qui puise dans ses racines africaines pour nourrir un langage esthétique universel.

En 2017, elle décide de franchir une étape majeure en fondant Uchawi, sa propre maison installée à Kinshasa. Plus qu'une marque, Uchawi est une démarche artistique et militante. Le terme signifie magie en swahili, et cette magie réside dans la rencontre entre héritages traditionnels et audaces contemporaines.

Les collections explorent des silhouettes fluides, des coupes innovantes, tout en valorisant les savoir-faire artisanaux locaux. En parallèle, Kandolo défend une mode éthique et durable, consciente des enjeux environnementaux et sociaux liés à l'industrie textile.

C'est forte de cette double expérience internationale et africaine que la créatrice prend aujourd'hui les rênes de l'Institut Régional de la Mode, un projet porté par Kobo Hub avec l'appui de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. L'institution, qui a ouvert ses portes en mai 2025, se veut une plateforme panafricaine de référence.

Elle proposera des formations spécialisées destinées aux jeunes talents, un observatoire des tendances pour analyser et anticiper les évolutions du marché, des espaces d'exposition et de résidence pour stimuler la créativité, ainsi qu'une micro-folie numérique destinée à rapprocher le public des trésors du patrimoine artistique mondial.

La nomination de Laëtitia Kandolo comme directrice exécutive apparaît comme une continuité logique. Son parcours illustre parfaitement les ambitions de l'Institut : relier la mode africaine aux circuits internationaux tout en consolidant ses ancrages locaux. Avec elle, l'institution gagne une personnalité reconnue, crédible et visionnaire, capable d'ouvrir des perspectives inédites pour une industrie en quête de structuration.

Au-delà d'une carrière personnelle déjà exceptionnelle, cette nouvelle étape symbolise une évolution plus large : l'Afrique de la mode ne veut plus se contenter d'être une source d'inspiration ou un réservoir de matières premières. Elle entend désormais imposer ses propres codes, former ses propres leaders et créer une économie créative autonome.

En prenant la direction de l'Institut régional de la mode, Laëtitia Kandolo devient bien plus qu'une styliste à succès : elle se transforme en ambassadrice d'un projet collectif. Son expérience auprès des plus grandes stars mondiales et son engagement à Kinshasa lui confèrent l'autorité nécessaire pour incarner cette nouvelle étape.

« La mode est une langue universelle, et l'Afrique a ses mots à faire entendre », aime-t-elle rappeler. Avec elle, le continent ouvre un nouveau chapitre, celui où la créativité devient un moteur de développement, un outil de transmission et une voix incontournable sur la scène mondiale.